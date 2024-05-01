鄉民列3大「流氓房仲」惡行　同行看了也搖頭





▲鄉民在網上列出房仲3行為，引發熱議，讓人直呼「這是流氓，不是房仲！」（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

鄉民在網上列出房仲3行為，引發熱議，讓人直呼「這是流氓，不是房仲！」其中包括，簽完專任約後，調房子價格不給調，縮短時間也不肯，還要求一定要留鑰匙，並強調合約有附上這條。

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網友在PTT房屋版發文，列出遇到房仲3行為，感嘆「這個行為真的是房仲嗎？」第一，簽完專任約後，調房子價格不給調；第二縮短時間也不肯；第三要求留1把鑰匙，因隨時要帶看，並強調合約有附上這條。

話題一出，引發熱議，許多網友都認為房仲的行為太扯，紛紛留言「是遇到鬼了吧」、「這是流氓，不是房仲」、「可以不用給他鑰匙，也可以不配合帶看時間，期效到了解約。」但也有人說：「合約能說改就改，那幹嘛簽合約？」

資深第一線房仲、大家房屋永和永安捷運加盟店長林明賜表示，實務上與屋主簽專任約上會有開價、底價，但這個價格其實意義不大，就算找到了符合價位的買方，屋主若不同意回簽斡旋，仍有權不賣，因此不存在屋主不能調價的問題。

第二，是否能縮短合約期間，林明賜說，屋主可以基於業務同仁服務不周，主張終止合約，而實務上就會由分店店長、店東、甚至總公司同仁協調，基本上都還是配合屋主需求。

第三，房仲是否能要求屋主一定要留鑰匙，第一建經研究中心副理張菱育表示，通常合約上不會附上「一定要留鑰匙」，但若是空屋，基本上都會配合，免得雙方舟車勞頓，有時針對一些過路櫥窗客，也能比較即時的帶看，增加成交機會。

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