爸媽贊助800萬頭期　她嘆「還是買不起房」！一票狂嗆：該偷笑了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

現在房價越來越貴，許多年輕人買不起，只好回家向爸媽求助。但一名女網友透露，爸媽日前給了800萬當頭期款，無奈她試算一下薪水，發現自己還是買不起台北市的房子，好奇應該要怎麼做才好？網友看了全傻眼，「買不起就不要妄想台北市啊」、「爸媽贊助800萬已經要偷笑了」。

原PO在Dcard發文表示，目前月薪5.2萬，爸媽給了800萬當作買房頭期款，不過她看了一下房子，發現看來看去還是買不起，「房貸一個月也都要5萬以上…如果只買1000萬的房又很小」。

原PO也透露，自己是台北人，只想要買台北的房子，目前不考慮新北市，可是手頭上的資金不夠，因此好奇應該要多存一點再買，還是應該買便宜的小房？

網友看到後狂嗆，「只看得上房貸要5萬的房子，那是你的問題吧」、「付不起就是你不配待在台北市了，乖乖去其他地方吧」、「買不起就不要買啊」、「我爸媽只願意幫我出200萬，你爸媽幫你出800萬，你就該感謝他們加上偷笑了」、「當然先買小間的啊，不然叫妳爸媽給妳8千萬啊」，還有人說「觀念不正確，買低總價租出去就可以了啊～房子不是用來自住的」。

也有人建議可以做其他投資，「不要買，800萬全投入標普500，等妳退休後就有錢買房子了，到時看是要住哪買哪都很方便，畢竟有錢就是爽」、「找2000萬的物件，貸款8成，頭期款用掉400萬，然後銀行寬限期要用，這段期間把剩下400萬拿去配置美元定存、美國公債、指數型ETF，然後乖乖存2~5年的錢（寬限期），之後每個月的被動金流、存款以及薪資收入就足以負擔了」。