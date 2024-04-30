鎖定桃園、八德！70K女「看新建案2房」驚呆：懷疑人生了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名30歲女網友最近鎖定桃園、八德等區域，想找1000萬以內中古或新建案兩房；沒想到，她看了一圈下來，受到不小衝擊，不禁感慨「看到懷疑人生，會有一種我好窮，還是別買了的衝動。」

女網友在Dcard發文提到，她目前月薪保底7萬，存款約40萬左右，爸媽願以房增貸200萬元，借她當頭期款，之後再按月還，「我目前看1000萬以內的中古與新建案，主要鎖定桃園區、八德，需求就兩房、有電梯，當然如果能買到600萬-700萬的中古屋，負擔更小。」

不過，她直言，看了一圈下來，發現這區的新建案沒1000萬根本買不到，部桃附近不加車位還有機會，而6、700萬幾乎都是30年房了，至於20年內的華廈大樓，價格也逼近新建案，感覺買新的還比較划算。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

這讓原PO十分衝擊，心累表示「最近看房看到懷疑人生，會有一種我好窮，還是別買了的衝動。」

對此，網友們紛紛回應，「頭期款200萬付掉，貸款800萬，還要還父母的200萬信貸，等於妳身上還是背1000萬，寬限期過後負擔得起嗎」、「小弟拙見，最近也有在部桃一帶看。我同學年薪200多萬，都考慮到楊梅了，以妳的條件來說，中壢、八德、桃園都有點太硬」、「桃園的房子真的是會越看越覺得自己窮，我一路從小檜溪到南崁再到青埔，再從青埔看到大園觀音楊梅去，最近在考慮要不要到過嶺那帶去看，當家人的鄰居」、「妳的預算要買桃園、八德，甚至內壢一帶，只能說有點難喔，如果有預算限制，又不想換地點，可以朝1+1房或1大房開始」。