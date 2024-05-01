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日圓貶至34年新低　「跟著台積電」熊本房價9年漲逾30%

台積電工程師地震後1小時回廠…日媒驚：展現高效率！　網曝台日工作文化差異

▲半導體產業龍頭台積電（TSMC）進駐熊本帶動當地房地價上升。（圖／示意圖）

記者陳筱惠／綜合報導

日圓波動劇烈，29日上午更是創下逾34年的新低價，光是2024年來貶幅達10%，半導體產業龍頭台積電（TSMC）進駐熊本，使九州圈逐漸形成全新的經濟環境。引起不少國人前往日本投資置產不動產，該如何選擇，信義房屋日本事業部則分析利弊。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

台積電的進駐，讓熊本當地公寓大廈價格開始飆升，據不動產調查公司東京KANTEI以「九州、沖繩縣公寓大廈市場現況」為題，進行分售公寓大廈市況調查，熊本市公寓大廈的價格，在2013年至2022年為止的10年間，上漲率超過50%。

除台積電確定在熊本設廠，2019年開幕、以熊本櫻町巴士轉運站為核心的複合商業設施「SAKURA MACHI Kumamoto」，也是刺激當地房價的主因，該設施也吸引了搭乘高速巴士在久留米市和福岡市之間通勤的上班族需求等，

▲▼房市,台積電,台中,科技業,先進製程,中科,房價,龍井,沙鹿 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台積電效益不僅在台灣發酵，所到之處皆掀起置產風潮。（圖／示意圖）
據了解，2022年熊本新建公寓大廈的價格，每戶平均價格為4003萬日圓（約新台幣831萬元），與2013年相較，上漲率分別為39.1%。這波公寓大廈價格上漲，不僅限於新屋，中古公寓大廈2022年每戶平均流通價格為1926萬日圓（約新台幣400萬元），相較於2013年，上漲32.1%。

但台積電進駐，作為投資標的，也開始出現令人擔憂的情況。尤其是菊陽町，因興建工廠使得工程車輛激增，但道路建設卻未持續發展，塞車在日常中頻繁發生。

以本質上，若觀察占總人口1成的東京都、涵蓋周邊3縣在內的東京圈，日本總人口約有3成集中於此。從不動產投資的側面角度來看，集中在東京的極端現象仍會持續，大阪圈緊跟在後的情況亦不會改變。

根據國土交通省3月26日發表的公告地價，東京銀座4丁目的「山野樂器總店」每平米地價為5570萬日圓（約台幣1156.84萬元），已連續18年穩居日本全國第一。

▲▼東京鐵塔，東京旅遊，日本旅遊。（圖／免費圖庫Photo AC）

▲不過業者認為東京和大阪作為吸引不動產投資金流的地區，其屹立不搖的地位難以撼動。（圖／免費圖庫Photo AC）

再開發熱潮席捲東京都內，澀谷區持續在進行百年一次的大規模城市改造，此外包括新宿車站、中野車站周邊也重新開始進行大規模的都市再造。

大阪圈的地王是已蟬聯4年、大阪市內的「GRAND FRONT大阪．南館」，每平米平均2360萬日圓（約新台幣490.15萬元）。原本受新冠疫情衝擊的大阪道頓堀一帶，全國上升變動率為25.3%，在商業用地的全國上升率排名第八。

這樣的走向透露出，東京和大阪作為吸引不動產投資金流的地區，確立其屹立不搖的地位，日本國內這2大據點的本營可謂固若金湯。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

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關鍵字：台積電日圓日本房地產東京大阪熊本信義房屋日本

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