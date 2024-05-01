高雄16所明星小學周邊房價排行　冠軍2天賣1間

▲要擠進明星國小窄門不容易，不少家長都是孩子一出生就搶設籍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

要擠進明星國小窄門不容易，不少家長都是孩子一出生就搶設籍。房仲統計高雄市16所招生名額總量管制國小，周邊房價實價登錄資料，冠軍位於鼓山農16特區的龍華國小，近一年房市成交量達200件，相當於每2天就成交1件，交易價量都是管制國小中最高。

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有巢氏房屋盤點高雄市16所招生名額總量管制國小周邊房價，根據實價登錄資料，交易價、量冠軍均為龍華國小，位於鼓山區農16特區，不但是高雄學生人數最多的小學，近一年房市成交量達200件，相當於每2天就成交1件，成交均價也達32.2萬元。

其中有12所國小周邊每坪成交單價高於行政區，其中以楠梓區的援中國小比楠梓區房價高7.2%，拿下第一。然而也有4所國小周邊成交價較行政區低，岡山區壽天國小就比岡山區房價低9.1%最多。

有巢氏房屋高醫十全加盟店東陳德盛分析，農16特區是近年房市主要成長區域，也是傳統蛋黃區，目前龍華國小周邊以大坪數物件為主，屋齡15年內、每坪成交價30~35萬元，總價約在2000~3000萬元間，以換屋族、高階主管或醫師等高資產族群為購屋主力，也明顯高於行政區房價。

▲高雄總量管制國小周遭平均成交單價。（圖／有巢氏房屋提供）

而援中國小周邊房價則是明顯高於楠梓區房價，高出1.7萬元，有高達7.2%的差距，有巢氏房屋楠梓都會公園加盟店長陳芝儀指出，援中國小位於楠梓區的高雄大學特區，周遭生活機能完善，原本就是交易熱區。

加上鼓山、左營一帶中古屋已站上3字頭，外溢效應下，高大特區房價相對親民，一舉提高區域均價。

大家房屋岡山阿公店店東吳庭輝分析，北高近年受惠S廊帶議題，包括岡山、橋頭、楠梓房價漲幅驚人，帶動區域房價節節高升，岡山區壽天國小位於岡山區市中心，卻比行政區房價低，主因周邊屋齡較高，大多超過30年，因此拉大與區域房價的差距。

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