ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

好市多也賣房！長髮妹一看4萬有找　冷氣師傅路過...笑炸見證：真的安裝過

ETtoday房產雲

▲4萬有找！好市多賣房「抗震又防碎」　冷氣師傅路過...笑炸：真的裝過（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲好市多賣房，4萬元有找！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

買房終於不是夢了？一名女網友逛美市賣場好市多（Costco）時，發現超實用小屋，且4萬元有找，輕鬆無負擔就可晉升有殼一族，貼文掀起眾多網友狂讚，「這真的感覺滿實用的！」另有一名冷氣師父爆料，日前曾在這種屋子裡安裝過冷氣。

一名留著長髮的女網友去逛好市多，赫見一間灰色小屋，在臉書《爆廢公社》笑稱，「買一棟房子不是問題了，還可以移動式的！」仔細一看照片，商品簡介寫著，這是一間戶外儲藏屋，寬約233公分、深294公分、高243公分，價格3萬3999元。

實際上好市多官網一查，類似款儲藏屋，強調是「鋼骨耐用結構、聚乙烯雙層牆面板並具抗震性、紫外線UV防護可預防褪色及裂解、斜式屋頂可快速排除雨水及積雪、防碎，不會裂解或剝落等」，由此顯見耐用又堅硬。

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲4萬有找！好市多賣房「抗震又防碎」　冷氣師傅路過...笑炸：真的裝過（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲師傅回應，真的曾在屋子裡安裝過冷氣！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

照片一曝光後，掀起網友調侃「買房不是夢！」其他人則噴笑回應，「重點是妳還要有地方放！」、「關小孩用的吧」、「之前不是有人買這個在頂樓出租嗎！」、「這個露營不錯」、「這樣就能住在公園」、「有衛浴設備嗎？！」、「霍爾的移動城堡」、「放在河邊，還是河景第一排」、「買三間房間，廁所跟浴室」。爆笑的是，留言串釣出一名冷氣師父PO照片分享，「我還真的裝過這種屋內的冷氣！」

關鍵字：好市多冷氣師傅儲藏屋

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4285

妻月賺12萬「想買第4間房」　他傻：老婆是對的嗎？超狂金頭腦...網讚：娶對人

不少人將金錢砸在房產上，希望當包租公，一輩子靠被動收入過生活，然而一名人夫卻喊話，本身已有3間套房收租，近日老婆還想再買一間250萬的房子，預計月收8500元，剛好打平貸款，繳完20年後就成為正式收入..

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4285

影／一芳姐妹店「躺著也中槍」！貼3哭臉火大開條件　喊退加盟：不願失去自由

「一芳台灣水果茶」近日在微博發出「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」等聲明文，震驚台灣網友。台灣加盟業者慘遭波及，一芳旗下「喬治派克彰化大竹店」也在臉書發出聲明，直呼躺著也中槍，並提出條件，說總公司..

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4286

畢冊「30歲賺1億」做到了！起底一芳老闆柯梓凱　曾燒光2億...靠台灣水果逆轉

一芳台灣水果茶在微博發出，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」等聲明文，引發台灣網友撻伐，甚至揚言抵制，連背後總公司「墨力國際」集團的董事長柯梓凱，也被瘋狂起底，從夜市攤販起家的他，創業之路高潮迭起..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4285

訪／最小登山客才8歲！一家10口嘉明湖畔敬禮國旗　感動上千山友

一張全家大小在嘉明湖畔排排站的照片感動上千山友，六大四小的登山隊伍在海拔3310公尺高，對著國旗敬著手禮、唱著國歌，唱著登頂的感動也唱出對百岳的敬畏，天使的眼淚在後頭閃閃發亮。

21小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4008

路人借店裡廁所！阿桑待3小時不出來　報警後開門傻了：她在裡面吃OO

每個人總會遇到突如其來的生理需求，若剛好附近沒有公廁，一般人都會情商周圍店家借個廁所解決。然而一名女網友就在臉書分享她「再也不外借廁所」的原因，原來她每次借人家廁所就有可怕的下場，甚至還碰上阿桑關在洗..

8月5日 12:29

//cdn2.ettoday.net/images/4283

影／「大象～我媽媽帽子掉了」靈性象聽2萌童呼救　轉身走近「笑臉拋回」

天真無邪的孩子啟發大人不同的思維！一名媽媽Kelly Tseng31日帶著兩名幼童到臺北市立動物園玩耍，結果一陣風，自己的帽子被吹到大象園區的溝槽。當下心想「天啊...這麼深，肯定撿不回來」，一旁孩子..

8月5日 10:19

//cdn2.ettoday.net/images/2980

影／阿桑提醒「這是博愛座」　孕婦翻白眼霸氣回應：她默默走回位子坐好

一名孕婦搭公車坐博愛座，結果被一名歐巴桑提醒，她當場回應讓對方無話可說。她表示，當時還有很多空位，不知道歐巴桑在忙什麼？

8月4日 09:28

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

妻賺12萬想買第4間房…他好猶..

好市多賣房　師傅：真的裝過冷氣

7樓外牆搏命加收500！屋主0..

月薪9萬夫妻問：蘆洲買房好？網..

她請師傅修租屋處冰箱　噴掉95..

板橋vs.新店　新北最高級是哪..

「鄰居熱水器排氣管對準我家」屋..

變頻冷氣「2個月24小時不關機..

醫忍兩年不買房！他公開獲利網嚇..

兒借150萬！爸看天母房：像鳥..

ETtoday房產雲

最新新聞more

把握3原則　情侶結婚買房不NG

他計畫買台中3房2衛出租　網勸..

房間沒冰箱！他一妙招達冷藏效果

好市多賣房　師傅：真的裝過冷氣

8大公辦都更案拚明年啟動　甚麼..

「晚安」黑貓半夜說人話…她臉綠

跌破眼鏡！七期「沅林名人硯」交..

他一看新莊20年大樓…怕被震垮

妻賺12萬想買第4間房…他好猶..

黃國昌嗆：下個會期推「囤房稅」

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366