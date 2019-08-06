好市多也賣房！長髮妹一看4萬有找　冷氣師傅路過...笑炸見證：真的安裝過

▲好市多賣房，4萬元有找！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

買房終於不是夢了？一名女網友逛美市賣場好市多（Costco）時，發現超實用小屋，且4萬元有找，輕鬆無負擔就可晉升有殼一族，貼文掀起眾多網友狂讚，「這真的感覺滿實用的！」另有一名冷氣師父爆料，日前曾在這種屋子裡安裝過冷氣。

一名留著長髮的女網友去逛好市多，赫見一間灰色小屋，在臉書《爆廢公社》笑稱，「買一棟房子不是問題了，還可以移動式的！」仔細一看照片，商品簡介寫著，這是一間戶外儲藏屋，寬約233公分、深294公分、高243公分，價格3萬3999元。

實際上好市多官網一查，類似款儲藏屋，強調是「鋼骨耐用結構、聚乙烯雙層牆面板並具抗震性、紫外線UV防護可預防褪色及裂解、斜式屋頂可快速排除雨水及積雪、防碎，不會裂解或剝落等」，由此顯見耐用又堅硬。

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▲師傅回應，真的曾在屋子裡安裝過冷氣！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

照片一曝光後，掀起網友調侃「買房不是夢！」其他人則噴笑回應，「重點是妳還要有地方放！」、「關小孩用的吧」、「之前不是有人買這個在頂樓出租嗎！」、「這個露營不錯」、「這樣就能住在公園」、「有衛浴設備嗎？！」、「霍爾的移動城堡」、「放在河邊，還是河景第一排」、「買三間房間，廁所跟浴室」。爆笑的是，留言串釣出一名冷氣師父PO照片分享，「我還真的裝過這種屋內的冷氣！」