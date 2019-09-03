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工廠天天做到午夜「收音機不間斷」　他住隔壁嘆：陳情沒效…網獻計

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▲▼收音機,radio。（示意圖／pixabay）

▲網友受不了住家隔壁工廠工作到午夜，收音機還一直放。（示意圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

一名網友抱怨家隔壁就是一間車床工廠，常常做到晚上12點，還會聽收音機，打電話去環境保護局陳情卻沒有辦法解決，聯絡里長和鎮長也暫時還不能處理，這樣夜夜傳來噪音讓他實在覺得不堪其擾，「為什麼住家隔壁可以開工廠」？類似的情況已經數十年，不少網友也納悶為什麼會這樣。部分則網友留言，「會不會是乙種工業地」、「要檢舉違法使用」、「唯一的機會就是一直檢舉，不斷檢舉！」

原PO在「Mobile 01」發文，住家隔壁就是CNC車床工廠，由於對方人員時常輪班工作到晚上12點，附近又很安靜，只要仔細聽就能聽到工廠作業人員播放收音機的聲音，「感覺很煩」。他說，之前打給環境保護局無效，打電話給里長又正好碰到對方去台中開刀，目前已經寫了一封信去給鎮長，「也不知道會不會有下文」，所以想要知道到底為什麼家旁邊能開工廠，而該怎麼辦解決目前的窘境。

網友紛紛留言，「我也很好奇，以前學生時代租屋隔壁也是家庭式機械工廠，真的很吵」、「去買一台500W音響，晚上對著他放佛經跟他對抗」、「放舞曲轟炸回去」、「帶耳機或耳罩」。

另外部分網友則紛紛提出「你家是不是乙種工業地」、「檢舉『違法使用』，要求經發局、國稅局、環保局聯合稽查。違法使用可以罰好幾萬，抓一次罰一次」、「就臨時場登嘛」、「你唯一的機會就是一直檢舉，不斷檢舉！而且要有立案的那種，否則會被吃案。」

其實過往類似案件很多，彰化一名網友2017年也曾在PTT發文提問，家裡孩子即將出生，但隔壁工廠搬來了塑膠射出機台，同樣是噪音及影響作息時間。當時許多網友也紛紛提出建議，「先檢舉土地是否可以蓋工廠」、「住宅區和農地的話，檢舉他，工業地的話就搬家吧。」

關鍵字：房產雲房產工廠

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