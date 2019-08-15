體育背景世界級　信義房屋店長這樣練

圖、文／信義房屋提供

七月初才有位佛光大學輕艇好手搶下世界錦標賽決賽的門票，成為台灣驕傲，同時也讓輕艇這項水上運動喚起國人的注意。現任信義房屋南港經貿店吳秉諦店長，大學時期是台灣、亞洲區各項輕艇手球比賽的常勝軍，更曾代表台灣拿下世錦賽佳績。原本計畫畢業後往教練職發展，擔任國小體育老師，卻礙於台灣就業環境並不保障體育選手，也覺得教職太過於制式沒有挑戰性，進而轉往挑戰性高的房仲業，航向人生新藍海。

不到一年的時間就拿到百萬經紀人，也曾經是南港區單月最高紀錄保持人，外型陽剛內心沉穩的吳秉諦說: 「運動形塑了我不同的人生觀，這些身心靈的訓練都成為日後最好的養分」。一般認為房仲與運動員是完全不同的領域，但其實吳秉諦認為有許多相似點。例如每天規劃行程，就很像選手的訓練菜單，設定目標後你必須自律地去分配你一天的時間；如同在經營客戶也是一樣的道理，必須花時間去充實自己，勤做社區服務，當客戶有需要時，也就是比賽開始的槍響，你就能馬上給予又快又好的優質服務。」

吳秉諦印象最深刻服務對象是第一個成交客戶，因為自己的體育背景，加上進修過教育學程，幫助這位客戶的孩子克服過動症。吳秉諦提到，當初小朋友有過動症，爸媽詢問他的專業意見，他說可以多多參加體育社團，利用運動來消耗一些體力，同時也可以更適應群體生活。現在小朋友已成為籃球健將，徹底克服過動問題，讓吳秉諦覺得運動真的可以改變人生。現在，吳秉諦也換另一種方式來實踐教育熱忱，他認為領導分店其實跟教練很像，你需要關注的不僅是成績，還有每位選手的身心靈狀態，最近也協助一位資深同仁重新找回工作熱情，一步一腳印帶著這位比自己還資深的同仁重新找回業務手感。

信義房屋重視永續發展，充分提供同仁運動休閒空間，如籃球聯賽、壘球聯賽、桌球聯賽等各項運動類社團鼓勵同仁多運動。不只如此，更提供同仁完整的教育訓練、堅持不挖角，加上多項制度如「信福幣-彈性福利制度」，配合實施多年的新人30天工作鑑賞期，以及第二胎12萬元的生育補助，都讓員工樂在工作，熱愛生活。今年更榮獲全球企業社會責任獎「最佳職場實踐獎」以及亞洲權威人力資源《HR Asia》雜誌頒發之「亞洲最佳企業雇主獎」，成為國際級工作環境的最佳典範。

