ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

體育背景世界級　信義房屋店長這樣練

ETtoday房產雲

信義房屋（圖／信義房屋提供）

圖、文／信義房屋提供

七月初才有位佛光大學輕艇好手搶下世界錦標賽決賽的門票，成為台灣驕傲，同時也讓輕艇這項水上運動喚起國人的注意。現任信義房屋南港經貿店吳秉諦店長，大學時期是台灣、亞洲區各項輕艇手球比賽的常勝軍，更曾代表台灣拿下世錦賽佳績。原本計畫畢業後往教練職發展，擔任國小體育老師，卻礙於台灣就業環境並不保障體育選手，也覺得教職太過於制式沒有挑戰性，進而轉往挑戰性高的房仲業，航向人生新藍海。

不到一年的時間就拿到百萬經紀人，也曾經是南港區單月最高紀錄保持人，外型陽剛內心沉穩的吳秉諦說: 「運動形塑了我不同的人生觀，這些身心靈的訓練都成為日後最好的養分」。一般認為房仲與運動員是完全不同的領域，但其實吳秉諦認為有許多相似點。例如每天規劃行程，就很像選手的訓練菜單，設定目標後你必須自律地去分配你一天的時間；如同在經營客戶也是一樣的道理，必須花時間去充實自己，勤做社區服務，當客戶有需要時，也就是比賽開始的槍響，你就能馬上給予又快又好的優質服務。」

吳秉諦印象最深刻服務對象是第一個成交客戶，因為自己的體育背景，加上進修過教育學程，幫助這位客戶的孩子克服過動症。吳秉諦提到，當初小朋友有過動症，爸媽詢問他的專業意見，他說可以多多參加體育社團，利用運動來消耗一些體力，同時也可以更適應群體生活。現在小朋友已成為籃球健將，徹底克服過動問題，讓吳秉諦覺得運動真的可以改變人生。現在，吳秉諦也換另一種方式來實踐教育熱忱，他認為領導分店其實跟教練很像，你需要關注的不僅是成績，還有每位選手的身心靈狀態，最近也協助一位資深同仁重新找回工作熱情，一步一腳印帶著這位比自己還資深的同仁重新找回業務手感。

信義房屋重視永續發展，充分提供同仁運動休閒空間，如籃球聯賽、壘球聯賽、桌球聯賽等各項運動類社團鼓勵同仁多運動。不只如此，更提供同仁完整的教育訓練、堅持不挖角，加上多項制度如「信福幣-彈性福利制度」，配合實施多年的新人30天工作鑑賞期，以及第二胎12萬元的生育補助，都讓員工樂在工作，熱愛生活。今年更榮獲全球企業社會責任獎「最佳職場實踐獎」以及亞洲權威人力資源《HR Asia》雜誌頒發之「亞洲最佳企業雇主獎」，成為國際級工作環境的最佳典範。
 

關鍵字：信義房屋房仲

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

雞排酥脆又多汁！高雄人氣鹹酥雞　還有軟Q芋丸、杏鮑菇

大家喜歡吃雞排鹹酥雞，我們也是。同好最近新開了阿力香雞排店，我們跑來捧場吃看看。就我所知阿力香雞排是南部連鎖品牌，南部有不少分店，同好的店是開在陽明路上，這條路相當熱鬧，小吃也很多。我有注意到，這些食材都整齊排列在冰櫃裡，不僅衛生，也給消費者留下好印象。

6小時前

珍珠吃到飽！板橋新開幕飲料店　必點思春紅豆、綠豆沙牛奶

板橋新埔捷運站附近這間，新開幕的《思春紅豆牛奶》，嚴選台灣好食材，製成紅豆牛奶、綠豆沙牛奶、花生沙牛奶、薏仁牛奶等飲品，加珍珠不加價，要加多少量都可以！搭配文青風視覺設計，隨即在IG上掀起拍照打卡熱潮，人人都想來杯《思春紅豆牛奶》。

8小時前

花生醬+爆漿蛋超銷魂！高雄必吃碳烤三明治　還有豆豆豬飯

奇奇老闆碳烤三明治在光華夜市附近，提供現點現做的碳烤三明治、飯食、鍋燒麵等料理，可以從早餐吃到宵夜，餐點份量給得有誠意，吃起來頗有飽足感！店裡有冷氣很舒服，也能外帶回家享用。虎麗最喜歡的三明治口味就是「花生省魔司」，

11小時前

口感清爽不膩！八德紅招牌涼麵　內行人還會點味噌全套湯

炎炎夏日每到午餐時間總是提不起勁用餐，涼快容易入口的食物非涼麵默數了，孩子們一聽到八德有間『涼麵之家』就想立馬去吃，不過臨近八德市場的關係，加上巷弄內不好停車的關係，建議大家還是騎車或是將汽車停在停車場步行前往。

13小時前

皮薄、內餡多！新竹最狂車輪餅有鹹有甜　還有抹茶霜淇淋

不得不說台灣人真的很厲害！尤其在「美食」的創新口味上，總是能青出於藍更勝於藍～相信大家肯定都吃過紅豆餅、車輪餅，但你（妳）是否知道車輪餅是從哪裡來的呢？其實自己以前也以為，紅豆餅、車輪餅是台灣在地的本土小吃，後來才發現原來它的始祖是日本的銅鑼燒啊！

8月14日 17:00

紅酒燉牛肉軟嫩入味！高雄老宅木質咖啡屋　還有咖哩烏龍麵

好愛老屋，因為空間裡藏著無限的斑駁痕跡，是多年歲月美麗留下的，多麼獨一無二。一直以來，老屋改造都讓各界商業人士躍躍欲試，透過修復改造成民宿、書店、咖啡館、餐館等場域，有的成了新的氣象過後，舊時光的氣息也跟著消失了，

8月14日 15:00

菠蘿有爆漿鮮奶油！台南巷弄麵包店　還有夏日限定芒果寶盒

咿吉麵包坊，胖比妞最愛吃麵包了，可以算是一個麵包控！早餐喜歡吃麵包，下午肚子餓也喜歡吃麵包當下午茶，有沒有跟我一樣，是麵包控的朋友啊？咿吉麵包坊收藏在我口袋名單中好久了，也看過許多朋友分享過，這次我終於有機會來嚐嚐了，還約了同事一起團購呢～

8月14日 12:00

激推酸辣豆腐！台中超夯手作Q彈擀麵店　還有抄手只要30元

清水美食小吃推薦。台中清水不是只有阿財米糕和王塔米糕可以吃而已，其實有很多店家手作麵食類的小店也是值得一吃。老士官擀麵是在清水國小旁，士官長桿麵則是位在清水港區藝術園區附近，這兩家都是在地好吃的麵店，名字很類似但地點不一樣喔～千萬別跑錯家了！

8月14日 10:00

蔬果先洗or先切？一做錯農藥吃下肚…專家「無毒洗菜3步」曝光了

吃蔬果有益健康，但是該如何清洗蔬果才能減少農藥殘留呢？高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師建議，清洗蔬果可先浸泡、再沖洗、最後才分切，先讓農藥溶在水中，再以流動的水沖洗乾淨，就有助於減少農藥殘留。

8月14日 09:02

豬油拌飯香氣滿滿！台北古早味平價麵店　還有大份量餛飩麵

位在台北捷運南京復興站附近的風食堂，有超多的麵食、湯、飯和小菜等多種選項，在這附近來說，算是蠻便宜的，味道也有一定的水準，很適合不想花太多錢吃飽的人，如果下次來這裡逛街想省錢吃飯的話，不妨來這裡吧。

8月13日 17:00

買預售屋圓成家夢? 非學不可6折必殺術!｜20190506雲端最有錢ep25｜買屋 預售屋｜邱愛莉 廖麟鑫 羅右宸

讀者迴響

熱門新聞

中元「這些千萬別拜」…運勢會G..

她列5點想移民日本…網曝圖打臉

褻瀆鬼神？土城這大樓網傳蓋福地..

男付不出6500　網霸氣：幫付..

妻存400萬…夫卻欠千萬！網驚..

6歲網紅讓全家買下2.5億獨棟..

岳父送40年舊透天　他欲花30..

留美人夫苦惱…買房或租旅館！

租屋2萬5！他想買千萬房…網狠..

情趣摩鐵為何都圓床？3真相驚呆

ETtoday房產雲

最新新聞more

信義房屋店長這樣練

「林肯大郡」自殺凶宅欲售298..

留美人夫苦惱…買房或租旅館！

促銷亞洲新灣區1.6萬坪精華地..

香港816擠兌潮？　顧立雄：盼..

平均每月近2萬人淪房貸一族　搶..

台中老牌運動會館歇業　地主連帶..

預售案未來公設口說無憑　建商絞..

安新建經風險控管再升級

倉儲、辦公室大缺貨！日本未來5..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366