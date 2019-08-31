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枕頭拉出「符咒紅包」睡3個月　租屋妹嚇哭：不敢回家！真相反轉

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▲枕頭拉出「符咒紅包」睡3個月　租屋妹嚇哭：不敢回家！真相反轉（圖／翻攝臉書靈異公社）

▲枕頭發現不明紅包袋！（圖／翻攝臉書靈異公社）

網搜小組／劉維榛報導

一般租套房會附有傢俱、床組，但有房東佛心附贈私人枕頭，你敢用嗎？一名網友轉述，日前友人在枕頭發現一個紅包袋，上頭還有詭異符咒，讓她嚇得不敢回家。照片PO上網路後，掀起大批網友發麻直呼「完了」，不過真相反轉，原來上頭的文字是越南文，代表「好睡的意思！」

一名網友在臉書《靈異公社》替女性友人發問，對方剛搬新的租屋處，至今住了3個月，起初都無異樣，不過最近發現枕頭裡藏有詭異的「符文紅包」，巧好當時正值農曆鬼月，嚇得她不敢回去睡覺。

但為何枕頭會有紅包？原PO一探究竟後，原來是前房客搬走後，留下枕頭套跟床單，房東認為東西有9成新，丟掉實在可惜，貼心洗乾淨之後就給友人使用，沒想到讓友人心生恐懼。

由於老一輩總叮嚀，千萬不可在路邊隨便亂撿紅包袋，更何況這次是在枕頭內裡發現的，為了安撫友人情緒，原PO只好發文求問，「這個看起來像越南字又像英文字，後面是看不懂的符號，放在塑膠袋裡摺起來，感覺裡面有包東西，不知道有沒有人有類似經驗，或看過這樣子的東西？」

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▲枕頭拉出「符咒紅包」睡3個月　租屋妹嚇哭：不敢回家！真相反轉（圖／翻攝臉書靈異公社）

▲原來是平安符！（圖／翻攝臉書靈異公社）

照片曝光後，令不少網友狂起雞皮疙瘩，「看完後只覺得房東騙人，根本沒洗床單就直接給你朋友睡了」、「拿去大廟問問」、「恭喜脫單」、「完了，你摸到了」、「天起床，有沒有被吸乾的感覺」。有熱心網友拿給外籍人士解惑，真相大白，原來上面是越南文字，是平安符的一種，「越文：枕頭，睡覺。應該是之前的人有失眠的問題吧」、「我老婆越南人，好睡意思」、「但是要看個人的生肖做搭配的，不好也不壞的，假如你不想留就去附近土地公廟拜拜請求化解即可」。

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

關鍵字：租屋枕頭符咒紅包平安符

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