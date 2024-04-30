情侶看房遇滿意物件「怎決定下手買？」　網曝慘痛經驗：喜歡就買

▲原PO好奇，大家看房都是看多久才決定下手買。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者郭卉寧／綜合報導

許多人努力賺錢，就是為了買下屬於自己的房子。一名男網友指出，最近和女友常常去看房，也有看到滿意的物件，但又怕太快下手會後悔，「大家當初看了多久，如何決定下手的呢？」對此，就有不少人分享經驗，直呼：「喜歡就下手，猶豫一天就被買走了。」

原PO在Dcard以「如何決定下手買房」為題發文表示，最近一個月和女友很積極的看房，過程中有看到不錯的物件，但又擔心直接下手，是否會有點太過急切，因此決定上網詢問意見，「想問買房的大家，當初大概看了多久，以及如何決定下手的呢？」

貼文曝光後，不少人直言，買房就是需要一個衝動，「買房需要衝動」、「看的當天直接買」、「看第一眼喜歡就買了」、「喜歡就下手，猶豫一天就被買走了」、「當下喜歡就買了啊，之前去看房，隔天就被買走了，後來看到不錯的就買了」、「喜歡就出手，看久了知道自己喜歡的格局也就那樣」、「看喜歡就買，就一個撿貝殼理論，不會看越久越好，第一眼進去喜歡的通常不會太差」。

另外，也有人提醒，看房前要先了解自己的需求，才能更快找到適合的房子，「先弄清楚需求，很多需求都是看屋的時候會慢慢浮現」、「如果物件符合自己設定的條件，早點下手！但前提是要多看多做功課，才能設定一套自己喜歡的條件」、「先決定要買的地區、格局、屋齡、樓層、周邊環境，再看自己能負擔的總價，確定後先查一下該社區近一年實價登錄每坪單價，然後再決定要不要出價買」。