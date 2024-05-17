韓國買泡麵鍋丟洗碗機毀了！　網點出原因：最好別用

▲有些人到韓國玩會買泡麵鍋。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李芷萱／綜合報導

許多民眾家中都有購入洗碗機，在清潔上可以更省時省力，不過也不是所有餐具都能使用洗碗機清洗。一位網友日前在韓國市場購買兩個金色泡麵鍋，想要吃泡麵也有儀式感，不料放入洗碗機清洗後，鍋子居然毀了，慘狀放上網後吸引不少討論，「鋁器不能進洗碗機」、「這鍋只能輕輕的洗，表面的銅鍍層掉了就不宜再用。」

原PO《好想去韓國，好康踩雷不藏私》分享，在韓國市場買了2個韓國製的金色泡麵鍋，不料用洗碗機洗後，鍋子表面有多處掉漆，甚至用衛生紙擦還有金粉掉下來，讓他直呼「這樣只能當垃圾回收嗎？ 一次都還沒用捏。」

對此許多過來人指出，韓國泡麵鍋是鋁器，不能放洗碗機，「常識問題...這次你長知識了，鋁器不能進洗碗機」、「因為表面是鍍了一層薄薄的銅，內部實際是鋁鍋」、「這鍋只能輕輕的洗，表面的銅鍍層掉了就不宜再用」、「我也買過一個手洗一樣掉漆，用到最後還是丟掉」、「本來就不是所有廚房用具都能進洗碗機，事前確認很重要」、「鋁製鍋最好不要用。」

本站先前曾報導《鋁製鍋子易釀疾病！醫曝「3大NG廚具」…出現黑灰色就快丟掉》，鋁鍋因為導熱很快，所以方便使用，在長久使用下，鍋子很可能會釋出鋁物質，汙染到食物、食材，進而被吃下肚，如果民眾腎功能比較不好，要特別注意，若排除不掉，會造成體內累積鋁，造成骨病變、腦部退化疾病。