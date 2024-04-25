套房牆壁反覆發霉！4房客提前解約　房東油漆驚見「柱子在滲水」

▲因室內牆面發霉滲水，導致多名房客提前解約搬離。（示意圖／記者陳建宇攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名蘇姓房東將房屋隔成6間套房出租，未料111年間卻有多名房客提前解約搬離，進一步了解才發現室內牆面無故反覆出現大面積發霉狀況，蘇男追查後才驚覺是樓上房屋漏水，但經聯繫陳姓屋主反映、調解均未果，蘇男憤而提告，請求陳姓屋主賠償牆面除蟲、修復、及精神撫慰金等共34萬5100元。台北地院法官審理後，認為陳姓屋主應賠償6萬5100元。全案仍可上訴。

判決書指出，蘇男為該棟房屋4樓屋主，並將屋內隔成6間套房出租，豈料111年1月至5月間套房是內牆面無故反覆出現大面積發霉，以致3名房客提前解約搬離，同年9月又有房客反映室內潮濕，要求解約。蘇男入內查看，赫見套房牆面、柱子出現大面積發霉，經自行修補數次後，柱子仍不時滲水，這才驚覺牆面發霉原因係樓上漏水所致。

蘇男控訴，111年9月至12月間不斷聯繫陳姓屋主處理，奈何對方均不回覆，也未准許蘇男偕同修繕人員進入5樓屋內進行漏水修復工程，甚至也不出席滲、漏水之糾紛調解。蘇男只好提告求償，要求陳姓屋主支付除霉及油漆修繕損失，每間套房2萬元、6間共12萬元；其中2間套房天花板牆面除蟲、消毒修復費用6萬5100元；精神撫慰金10萬元；以及樓板水泥面白華髒污牆面發霉清理費6萬元，合計共34萬5100元。

對此，陳姓屋主則表示，5樓房屋漏水已經修復完成，並無滲漏水情形，就鑑定報告5樓改善浴室防水之修復費用共計2萬8270元，他願支付此金額予蘇男，以解決本件糾紛，其餘部分賠償則請求駁回。

法官審酌，蘇男請求天花板牆面除蟲、消毒修復牆面費用6萬5100元部分，有報價單及統一發票為憑，於法有據，應予准許；但6間套房除霉及油漆修繕修繕、以及2間套房天花板牆面除蟲、消毒修復費用等部分，蘇男卻未負舉證責任，另精神賠償10萬元部分，法官認為蘇男並未住在該處，5樓漏水一事難認侵害蘇男居住安寧之人格利益，因此僅判陳姓屋主賠償6萬5100元，其餘部分均不准許。可上訴。