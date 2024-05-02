月成交1戶…代銷友人開進口名車「可以爽過」！前輩揭真相笑了

▲示意圖，非本文當事人。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

「換算下來，只不過是用時間跟體力，換取基本時薪罷了。」房產部落客「漢哥」在粉專表示，有朋友跟他說，一位代銷稱「做這行，一個月只要成交一戶，日子就可以過得很爽了。」他聽了就猜測，對方不到30歲、沒買房、沒結婚、沒小孩，結果全猜中。漢哥便笑笑，分享經驗曝光真相，「代銷業賺到錢的人不少，但只賺一點錢，卻以為自己躋身上流的也不少。」

「一個月成交一戶日子就可以爽過？」漢哥在粉專「漢哥一起尬聊房產與人生」表示，朋友的好友從事代銷工作，聊天時該代銷說了一句「做我們代銷這行，一個月只要成交一戶，日子就可以過得很爽了。」朋友就好奇跑來問，「代銷是不是佣金超高啊？為什麼好友感覺真的很爽，還可以換一台進口名車欸！」

聽完後，他反問朋友，「對方是不是年紀偏小、不到30歲？沒買房、沒結婚、沒小孩？」結果全部猜中，令友人一驚「對！漢哥你怎麼會這麼厲害，全部猜中！」

不過，漢哥就笑笑，「我並不厲害，因為那就是曾經的我，所以我太清楚啦～」原來他十年前曾踏入代銷業，當時他26歲，沒買房、沒結婚、沒小孩，一個月底薪26K，獎金會依產品不同而有差異。

回想第一個案子，賣高總價電梯別墅，「平均價格約2500萬左右（十年前的2500萬是真的很大），以我們獎金有跳到千分之七為例，成交一戶獎金為2500*0.007=17.5萬。」他坦言，這樣成交一戶真的很爽沒錯，但十年前該區域的大樓，每坪單價20萬以內，2500萬的高價產品並不好賣，「客層有限，兩、三個月成交一戶都算不錯了。」

於是，他進一步猜測朋友的代銷友人「一個月成交一戶日子很爽」的情況，「他賣的是大樓的建案，以現在台中市區大樓總價基本盤落在1500萬上下，獎金行情約千分之三到千分之五，我抓千分之四好了，1500*0.004=6萬元。

若再加上他的底薪約3.5萬，一個月成交一戶的話，底薪加獎金約有10萬元。」

漢哥就指出，一個月10萬元的收入，若是單身未婚，沒有房貸、跟家人同住，沒有小孩要養，「天啊！這生活真的可以爽爽過啊！換台200萬名車代步怎麼不行？」但若有了家庭、有了房子、有了孩子，「10萬元要過爽日子，真的只有天真而已。」

※本文獲「漢哥一起尬聊房產與人生」授權引用。