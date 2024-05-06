開低價下斡旋！房仲狂吐「買家可憐身世」　老婆1句話打醒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前發文透露，自己第一次賣房，房子地點和所在學區都非常好，也很快有人下斡旋，不過開的價格卻偏低，起初房仲透露買家的可憐身世，還不斷幫對方賣慘，讓他有些心軟，直到太太的一番話他才猛然清醒，而網友也紛紛直呼，「考慮換一個房仲吧！這個很油條」、「都是話術壓」。

網友在臉書社團「買房知識家」提到，第一次賣房，雖然是中古透天，但地點和學區都是該都（六都之一）極好的區，房仲很積極帶看，很快也有人下斡旋，只是開價有點低。

原PO表示，房仲第一次溝通就不斷強調，買主沒錢很可憐，工作也不太好，「光是身世就講很久，讓我聽了很難過。我也沒想得太複雜，就回這樣是不是買房壓力太大了，等等付不出來被法拍，若以後有類似的，你不要給他們收斡旋啦！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

沒想到，房仲聽完不太高興，讓他也覺得莫名其妙；後來，老婆直言，這應該是房仲的話術，想要他心軟降價，「如果真的經濟條件不好的人，會選這區的房子嗎？」而一席話也讓他瞬間清醒了。

對此，網友們紛紛回應，「不論買房賣房都一樣，只想成交，所以要看哪邊可以鬆，這樣就能拉高機會，決定權當然在你，若真的有人願意出到你要的價格就恭喜」、「說真的，多可憐都不甘你的事，你只需要知道想賣多少，合不合理，你能不能接受，買方能接受多少。房仲如果幫你賣到你想要的、符合行情的，就可以考慮一下，如果低於行情不賣...正常啦」、「買方可憐是他的事，沒錢就不要買這一帶，換下一組」、「不要懷疑，就是話術，最後是房仲集資買下你的房，半年後加價賣出」、「房仲覺得可憐，自己佣金幹嘛不降一降」。