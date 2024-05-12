他首次買房看上「1900萬預售屋」！父母急勸阻　網笑：根本超輕鬆

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

買房是一件大事，下手前應該考量到自身能力。一名網友透露，近來看上一間3+1房的預售屋，總價含車位約1900萬，他和女友年薪加起來350萬，父母都覺得他們可能負擔不起紛紛勸阻，讓他因此煩惱「是不是高攀了？」但不少人都認為，「根本超輕鬆」、「買起來綽綽有餘」。

原PO在Dcard發文表示，他是第一次買房，近期看房屬意一間3+1房的預售電梯大樓，建坪42坪、室內28坪，總價含車位1900萬。

他也試算目前的經濟狀況，和女友2人的年薪加起來350萬，因為預售屋預計2年後才交屋，中間拆款慢慢付感覺還可以，目前付完簽約金，緊急預備金也有剩400萬。但他想到日後入住還要裝潢、買家電，加上房貸、管理費，一個月就要支出6萬元，如果工作不順，最差2人可能只剩250萬可用，「想請教大大這樣的條件捏下去會爆嗎？」

他還說，父母都覺得這個金額太高，怕他們未來生活品質會大幅下降，甚至會被貸款壓得喘不過氣，讓他更加擔心，想問「這樣的條件是否高攀了？」希望眾人能給一些意見。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



文章曝光後，網友紛紛表示「應該還行吧，我自己是貸1100萬，年收280萬，管理費一個月4000多，負擔起來沒有什麼困難，想出國去趟日韓還是可以的」、「350萬買1900萬根本超輕鬆…就算最差的狀況只剩下250萬，還是綽綽有餘，當然如果你平常開銷很大的話那就另當別論 」、「易如反掌，兩人都沒工作，還可賣屋」、「還可以，年收跟你們差不多，買了兩間，總貸款1800萬，月繳7萬初，吃飯旅遊還是不耽誤」。

也有人提醒，「記得要計算到不小心懷孕，結婚小孩都是大額花費，所得也高機率只剩一個人，但是用房價所得比10倍來算，跟薪資會漲的角度而言，負擔起來是沒什麼問題的，長輩覺得高是因為離他們上次買房太久了！對房價完全沒有概念了！小心長輩煞」。