公寓5樓沒公設、採光好？過來人搖頭狂勸退：每爬1層掉價200萬

▲公寓5樓被網友戲稱是典型的「0歲到50歲」限定宅。（示意圖／unsplash）

記者王麗琴／綜合報導

老公寓雖然有屋齡高、爬樓梯等問題，但因坪數實在、無管理費等優勢，對年輕購屋族來說，仍具有相當吸引力。就有一名網友詢問「公寓5樓」有那些優缺點，表示自己僅知無管理費、沒公設且不會被樓上吵等優點。貼文一出網友幾乎一面倒勸退，更有不少過來人以自身慘痛經驗揭開「廉價公寓」背後隱藏的代價。

原PO在臉書社團「買房知識家」發文，表示想了解買公寓5樓有什麼優缺點？他只知道不用繳管理費、沒有公設、不會被樓上的吵等優點，詢問大家買公寓頂樓（五樓）好嗎？

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貼文一出引發熱議，不少網友點出5樓頂樓最大缺點在於「房屋折舊」與「住者生理衰退」。除了夏天酷熱、頂樓漏水機率高外，若家裡有老人或行動不便者，爬樓梯會爬到懷疑人生。還有資深住戶指出，頂樓5樓在裝潢或冷氣安裝時，常因樓層關係會被加收搬運費甚至吊車費，原本省下的房價與管理費，全在維護成本與體力耗損中賠了回去。

更有內行網友指出，公寓5樓是典型的「0歲到50歲」限定宅，一旦步入中老年，生活品質將大幅滑落，「老了真的會爬的很辛苦，有次骨折3分鐘的樓梯我爬了30分鐘⋯就下定決定再便宜也不買爬樓梯的」、「我住公寓，只要住五樓的年長者，都基本不下樓，身體不舒服更不用說，直到歸天！」「爬樓梯的公寓，每爬1層樓就掉價200萬」、「買大賣場東西回家直接腿軟」。也有人提到轉手困難度，「未來接手的人極少」、「現在少子化，這種房子以後誰要買」。

而針對原PO提及的「不會被樓上吵」的優點，網友也潑冷水，指出頂樓是公共區域，鄰居也有權上樓烤肉跟曬棉被，甚至是運動，聲音一樣傳進家裡。此外，即使工班做防水但日曬雨淋，差不多7-8年還要再做防水，漏水、積水與長雜草是頂樓住戶躲不掉的宿命。

還有網友建議，若因預算考量的關係，務必先查驗頂樓防水狀況，並評估大型家具搬運與日常採買的體力限制，避免陷入「買了便宜、住到心累」的窘境。