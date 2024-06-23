不婚不生！他買套房自住「還有需要換房？」　網建議：再買1間

▲原PO認為一個人住套房就很足夠，未來應該不需要換房。（示意圖／記者賴志昶攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「是不是不需要換房了？」一名男網友指出，自己買了套房自住，而目前沒有伴侶，未來有另一半的可能性也低，因此覺得之後也沒有必要再換房，「不婚不生，可能4、50歲就可以退休。」貼文曝光後，不少人認同他的看法，但也有人認為有閒錢可以再出手。

原PO在Dcard發文表示，近期買了套房自住，雖然沒有車位，但一個人居住算是很足夠，而目前也沒有伴侶，未來有另一半的可能性也低，加上自身朋友偏少，且家人也不會來住，因此認為之後也沒有換房的必要性。

「一個人不婚不生，財務好好規劃一下，可能4、50歲就可以退休，不用再工作了。」他接著指出，如果在未來沒有變化的情況下，是不是以目前的住處繼續居住就好，不用再換更大的房子，「一個人住，空間更大反而孤單寂寞覺得冷。」

對此，不少網友認為，確實可以不用再換房，或只需買個車位即可，「應該買個車位吧」、「可，錢存夠就能退休了」、「如果你東西很少，物慾低，那不用換」、「如果沒有特別的物慾，小房夠住就好吧，剩下的錢可以拿去投資，如果之後有其他想法再換房」。

但也有人覺得，如果有能力可以再買一間，或提升居住空間，「有閒錢可以再買一間」、「自住舒服最重要，我覺得家裡大一點比較舒適」、「現在也是自住小房， 但過幾年後希望也能再大一點的」、「我現在也是這樣，幾年前先買套房自住了，但有先投資買預售2房，等交屋之後要自住或賣掉都可，以目前台灣房市來看，買2房最穩，進可攻退可守」。