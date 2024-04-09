訂3人房卻來4人　求人頭費折扣「退房免費延1小時」嗆：我是同業

▲客人自稱是同業要求折扣。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名旅宿業者抱怨，有位自稱是富二代的女客人，網路訂了3人房，當天有4位要入住，建議加收500元人頭費或是改訂4人房，會住得更舒適，怎料客人卻說自己是同業，要求算便宜一點，還提退房時間延後到下午1時，高傲的態度讓業者超傻眼，「開一間小房間要求一堆」。

旅宿業者在臉書「靠北住宿2.0」發文，該名女客人在網路上訂了一間3人房，但抵達時卻帶了4個人，提出房間多加一人要收500元人頭費，或是改訂4人房，住起來較舒適，結果女客人竟說自己是同業，要求算便宜一點，還要求退房時間從12時延至下午1時、訪客免費停車，「我說訪客時間是20分鐘，妳大吼說我來找朋友聚會的還要訪客時間」。

女客人不僅要求折扣，還要免費送時間，於是請對方取消訂單別住了，「我說妳自行上網站取消訂單，我又沒妳的個資，我要怎麼幫妳取消，妳大吼說我態度很差，還罵髒話」。

客人擺出高姿態的模樣，原PO忍無可忍吼了回去，「開一間小房間要求一堆，還說不懂本公司的規矩，規矩不是講了嗎？妳這樣叫同業，怎麼連基本4人房限制4位、退房時間都不知道，要聚會不會去開派對房嗎？不會去包棟嗎？」

貼文一出，掀起網友討論，「假同業啦，這種我遇過很多，大多都是曾經有打過工就自稱是同業，其實根本八竿子打不著」、「好窮酸的負二代」、「最近也遇到一個自稱同業的人，什麼規矩都不懂，什麼都要凹」、「她根本什麼都不是，就臉皮厚而已」、「留名片，下次換你去拜訪」、「最怕一打來就嗆同業的」、「相信大家也沒少遇過『自稱老闆朋友』」。