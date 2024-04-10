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左營高鐵生活圈正夯　電梯旺市金店面當紅

▲▼左營高鐵生活圈正夯　電梯旺市金店面當紅。（圖／業者提供）

▲台積電持續加碼擴廠，連同上下游產業鏈將創造約5.5萬人工作機會，帶動週邊消費和購房需求。（圖／翻攝自Facebook／林欽榮Charles Lin）

文／鋭揚建築團隊提供

高雄左營生活圈與高鐵站區的連結發展密切，尤其是左營大路商圈一帶，坐落蓮池潭與半屏山之間，且鄰近三鐵共構的「左營大車站計畫」，往來人潮眾多，商圈蓬勃成長，並隨著「高鐵科技之心」公辦都更案的評選結果出爐，更帶動週邊房價看漲，尤其是高CP值的電梯別墅，最吸引科技人與都會菁英青睞。

高雄作為大南方經濟圈重要發展引擎之一，高科技S廊帶沿線串聯不少產業園區，北城計畫第1部曲把舊高雄煉油廠變更為「楠梓產業園區」，已吸引台積電積極在高雄推動先進製程，因應人工智慧AI晶片強勁需求，繼先前投資2兆元設置三座2奈米廠，可望再增加P4、P5兩座1.4奈米新廠，總投資規模將上看4兆元，引進的工程師將逐步達萬人，上下游產業鏈的工作機會更將高達4.5萬人，其效應將持續發威，除了刺激各種消費需求，週邊的租屋與購屋需求也將大幅提升。

▲▼左營高鐵生活圈正夯　電梯旺市金店面當紅。（圖／業者提供）

▲在三鐵共構與新光三越百貨帶動下，左營高鐵生活圈發展日漸成熟，讓許多科技新貴看好其前景。（圖／鋭揚建築團隊提供，下同）

北城計畫第2部曲則是推動左營高鐵站區開發，以及半屏山南麓沿線棕地再生計畫。其中，備受矚目的高鐵科技之心公辦都更案，評選結果已於日前出爐，由國揚實業獲選為A、B基地整體開發最優申請人，兩塊基地面積合計達4,713坪，預計投資新台幣188億元，開發量體約7.2萬坪，規劃A級辦公(含會展空間)、智慧商場、精品旅館及智慧節能住宅等，開發完成後，將帶動高鐵站西側發展，結合三鐵共構TOD區位優勢，打造北高科技產業廊帶門戶！

高雄鐵路地下化後，北高雄與南高雄的商圈連結發展更緊密，從美術館、漢神巨蛋一路延伸，在三鐵共構站與新光三越百貨商圈帶動下，新左營地區發展快速、商圈發展日漸成熟，讓許多科技新貴紛紛認定左營高鐵生活圈的發展前景。而針對過去的生活及商業重心「左營大路」，高市府也將積極推動改善計畫，重塑左營舊城天際線，並配合半導體聚落，加速規劃翠華路拓寬及左營大路改善路面，有望紓解交通，透過景觀和交通友善、鼓勵特色商家，串聯左營高鐵站區發展，成為北高雄生活中心。

▲▼左營高鐵生活圈正夯　電梯旺市金店面當紅。（圖／業者提供）

▲「鋭揚北城之星」坐落左營高鐵生活圈核心，擁有車程約3分鐘到高鐵站、6分鐘抵台積電的地段優勢。

看好左營高鐵特區將提升為高雄門戶前景，近期北高雄房市紛紛湧現看屋潮，但由於地價、原物料、人工上漲，導致房價扶搖直上，等越久、越晚買越貴的普遍心理，讓許多購屋族群壓力越來越沉重，如果想買較平價的透天別墅，就必須到更外圍的區域才找得到，一般人想要在傳統市區買到一間屬於自己的房子，變得更加不容易。

▲▼左營高鐵生活圈正夯　電梯旺市金店面當紅。（圖／業者提供）

▲「鋭揚北城之星」緊鄰上萬坪蓮池潭及洲仔溼地等生態環境，是散步休閒、騎車賞景的好去處。

▲▼左營高鐵生活圈正夯　電梯旺市金店面當紅。（圖／業者提供）

▲「鋭揚北城之星」位於左營哈囉市場旁，現有人潮眾多，開店做生意商機無限。

鋭揚建築團隊過去推出多個地上權透天案，包含「鋭揚傳家寶」及「鋭揚國寶」，最新推出的「鋭揚北城之星」位於左營區左營下路、哈囉市場對面，基地1298坪，共有28戶電梯金店面與18戶社區透天墅，規劃地坪23-38坪，訴求到高鐵站區約3分鐘、台積電廠區僅約6分鐘車程優勢，總價2588萬起，現有人潮帶錢潮，開店馬上賺，等同區域內大樓4房價格，就能買到4層透店的價值，與鼓山、左營區動輒總價5000~6000萬元的透天相比，相對具有很大吸引力。目前已正式公開銷售，吸引不少購屋族詢問、好評熱賣中。

鋭揚北城之星∣左營最強電梯旺市金店 總價2588萬起
官網連結：nc-star.tw
預約專線：07-585-6655

關鍵字：左營高鐵鋭揚建設北城之星

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