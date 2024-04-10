遠雄加碼台中　8.6億進補北屯洲際段1117坪土地

▲遠雄建設（5522）再加碼台中14期重劃區洲際段、崇德19路千坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

遠雄建設（5522）再加碼台中土地，根據重大訊息觀測站機路，遠雄豪砸8.6億元再購入北屯區1117坪土地，重訊未揭露正確地點，實際致電遠雄集團發言人謝清林，他證實土地座落於14期洲際段，崇德19路上，最快明年第三季就會推案。對此，信義房屋專家認為：2024年最受期待重劃區應該非14期莫屬。

《地產詹哥老實說》EP200／跟網紅喝下午茶竟買了一套房！ 建商賣房再出奇招

遠雄建設日前發布重大訊息，宣布再加碼獵地台中，目前遠雄在台中的推案，包括銷售中的水湳經貿園區「藝舍」、七期「琉蘊」以及海線造鎮第10期的「遠雄星呈」，預計2024年度將在推出包含北屯機捷特區新案以及水湳案。

▲遠雄建設預計2024年落成的預售案「藝舍」。（圖／記者陳筱惠攝）

據中部土地開發人員比對土地坪數與區段，遠雄購入的新庫存土地位於14期重劃區洲際段土地，實際致電遠雄建設發言人謝清林證實：「土地座落14期重劃區洲際段，位於崇德19路上共計2筆地號土地，不排除鄰地整合，預計明年取得建照，最快第三季推案。」

不過由於遠雄集團才剛在台中市抵費地標售中取得，同樣14期重劃區榮德段88地號，同樣位於崇德19路上，該塊土地面積641坪，總價6.41億餘元成為標售的地王，換算每坪單價剛好100萬元整，創下14期重劃區土地單價第3名。此次再以8.6億元購入北屯區1117坪土地，換算土地單價約77萬元。

謝清林表示：「2案規劃與推案時間點約略差不多，但都會再去做整併，相當看好14期重劃區重大建設與開發潛力。」

▲14期除了是台中近期最大的重劃區，也是低密度且高綠覆率的重劃區，插旗建商眾多。（圖／記者陳筱惠攝）



對此，信義房屋中三區協理方浩銓表示：「2024年最受期待重劃區，應該非14期莫屬」，他分析，14期除了是台中近期最大的重劃區，也是低密度且高綠覆率的重劃區，在北屯運動中心、漢神洲際百貨等建設帶動下，還有台中人等待許久的大巨蛋，也已開工。

方浩銓說：「14期重劃區扣除公設用地後，住宅區約占9成，目前14期預售單價坐6望7，光是2024年度預售案總銷金額就上看800億元，坐穩熱門重劃區。」

《地產詹哥老實說》EP200／跟網紅喝下午茶竟買了一套房！ 建商賣房再出奇招

信義房屋更多相關新聞

