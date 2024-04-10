跟網紅喝下午茶竟買了一套房！　建商賣房再出奇招

▲建商、代銷為吸引消費者，有時會祭出各種優惠付款。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

建商、代銷為吸引消費者，有時會祭出各種優惠付款，成功引發話題，甚至讓個案超狂熱銷。最新一集《地產詹哥老實說》邀請全地產執行長、百億房產教練黃楷鈞，指出市場有哪些特別的行銷手法、以及該注意的事項。

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日前高雄某場預售案，透過優付方案，讓900多戶量體在一週內完銷。優惠方案具體為何眾說紛紜，其中一種說法是，訂簽開6%、工程款2%、貸款80%，而剩下12%公司貸，交屋後分2年償還。

黃楷鈞表示，市場上優付方案可分成2種，一種是低首付，主打預售工期展延繳款時間，第二種就是工程0付款。至於公司貸，其實可再分銀行貸、建商貸，前者其實就是信貸，只是建商協助談擔保條件，後者則不會有聯徵。

黃楷鈞提醒，不管哪種方案，還是要評估自身後期的還款能力，千萬不要「買得起、養不起」。他分享：「我有個朋友就是沒有裝潢的錢，甚至連交屋後的稅金、瓦斯管線費都沒預留，這就只能建議賣掉了。」

▲預售屋還是要到實體接待中心簽約、購買比較有保障。（示意圖／ET資料照）

另外關於網路社團、網紅賣房手法，黃楷鈞建議，還是要到實體接待中心簽約、購買比較有保障，因為案場像是代銷合約、消費者預售合約、人員執照等等皆受把關，在《平均地權條例》通過後，由於預售禁換約，也不會有先包牌再轉賣的狀況。

至於送裝潢的拎包入住，黃楷鈞說，一定要事前先核對清楚贈哪些東西，實務上可能會與樣品屋看到得不同。但他也說，送裝潢對消費者來說，基本上都是比較划算的，畢竟建商大量採購，普遍成本較低。

最後，黃楷鈞提到，房地產廣告行銷已在發生改變，雖然傳統的戶外廣告看板還是有，但分析追蹤也越來越重要。他介紹自己承接的個案，特別請來許多網紅來推薦、曝光，並附有專屬優惠碼。

▲黃楷鈞介紹自己承接的個案，特別請來許多網紅來推薦、曝光，附有專屬優惠碼。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）