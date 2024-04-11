▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

距離3日發生的大地震已經過去一周，大小餘震不斷，超過800件請求勘災的申請。房產專家何世昌就分享幾點震後不動產市場觀察，包括「預售屋買氣未受影響」、「系統櫃訂單應接不暇」、「壁掛式電視需求火爆」、「居家清潔公司迎來小旺季」、「土地市場詢問度很熱」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文，分享「大地震後的不動產市場幾點觀察」，首先是「預售屋買氣未受影響」，直呼現在預售屋市場買氣「氣集到快滿了」，「大地震過後，宛如NPC一樣毫無受影響，凡平價建案、品牌建商的建案銷售狀況都不差。」

可能會有人猜測，大地震讓消費者更重視居住安全，但他去年就預料今年品牌建商今年會橫著走，主要是品牌建商去年推案量極少，供給空窗約一年，累積的買氣在今年釋放，與地震關聯性應不大。

而且品牌建商的物件都不便宜，一般民眾不太可能在幾天內突然多擠出好幾百萬元的預算，「更何況銷售初期接待的都是熟客，種種理由讓我們很難去相信近期買氣活絡與地震有關。」不過他也提到買氣熱絡不包括東部縣市，「東部市況有受到衝擊。」

再來是「系統櫃訂單應接不暇」，何世昌指出，地震使不少人家中各式活動櫃、組合櫃倒塌，固定性與安全性更好的系統櫃因此受青睞，系統櫃廠商迎來一波需求高峰。不過，由於供料上漲，現在系統櫃價格不菲，可以到連鎖家居問價、貨比三家。但他也提醒，五金不要用得太差，不然以後維修、更換恐更頭痛。

第三點則跟許多人的電視螢幕在地震中慘掛彩有關，「壁掛式電視需求火爆」，何世昌透露，目前壁掛架供貨量充足，所以價格不貴，「但師傅很忙，聽說請師傅上府安裝都要排好幾天。」

第四點則是「居家清潔公司迎來小旺季」，「有些人家裡的禮品啊、酒之類的倒了一地，自己掃嫌累怎麼辦？當然是找居家清潔公司啦！」最後是「土地市場詢問度很熱」，不過何世昌直呼，這個狀況對於期待房價下跌的民眾來說是個壞消息，就不多說了。