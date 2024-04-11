ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

強震後大票「倒了一地」苦主！居家清潔公司夯爆：迎小旺季

▲▼房,房子,住宅,屋,空污,空汙,霧霾,違建,屋頂。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

距離3日發生的大地震已經過去一周，大小餘震不斷，超過800件請求勘災的申請。房產專家何世昌就分享幾點震後不動產市場觀察，包括「預售屋買氣未受影響」、「系統櫃訂單應接不暇」、「壁掛式電視需求火爆」、「居家清潔公司迎來小旺季」、「土地市場詢問度很熱」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文，分享「大地震後的不動產市場幾點觀察」，首先是「預售屋買氣未受影響」，直呼現在預售屋市場買氣「氣集到快滿了」，「大地震過後，宛如NPC一樣毫無受影響，凡平價建案、品牌建商的建案銷售狀況都不差。」

可能會有人猜測，大地震讓消費者更重視居住安全，但他去年就預料今年品牌建商今年會橫著走，主要是品牌建商去年推案量極少，供給空窗約一年，累積的買氣在今年釋放，與地震關聯性應不大。

而且品牌建商的物件都不便宜，一般民眾不太可能在幾天內突然多擠出好幾百萬元的預算，「更何況銷售初期接待的都是熟客，種種理由讓我們很難去相信近期買氣活絡與地震有關。」不過他也提到買氣熱絡不包括東部縣市，「東部市況有受到衝擊。」

再來是「系統櫃訂單應接不暇」，何世昌指出，地震使不少人家中各式活動櫃、組合櫃倒塌，固定性與安全性更好的系統櫃因此受青睞，系統櫃廠商迎來一波需求高峰。不過，由於供料上漲，現在系統櫃價格不菲，可以到連鎖家居問價、貨比三家。但他也提醒，五金不要用得太差，不然以後維修、更換恐更頭痛。

第三點則跟許多人的電視螢幕在地震中慘掛彩有關，「壁掛式電視需求火爆」，何世昌透露，目前壁掛架供貨量充足，所以價格不貴，「但師傅很忙，聽說請師傅上府安裝都要排好幾天。」

第四點則是「居家清潔公司迎來小旺季」，「有些人家裡的禮品啊、酒之類的倒了一地，自己掃嫌累怎麼辦？當然是找居家清潔公司啦！」最後是「土地市場詢問度很熱」，不過何世昌直呼，這個狀況對於期待房價下跌的民眾來說是個壞消息，就不多說了。

關鍵字：地震預售屋買氣系統櫃不動產何世昌

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

租屋族快看！房東「超收電費」有法可管　定型化契約擬5月上路

為避免房東超收電價賺價差，內政部長林右昌說，今天起已預告修正租屋定型化契約，明定每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價，房東每期收取的電費總金額，也不得超過電費單總額，5月上路應該沒問題。

9小時前

更換新瓦斯表後…重慶大批人「瓦斯費飆漲」有人增加5倍多！

重慶大批消費者在2023年下半年開始，就不斷投訴重慶燃氣，稱供給的燃氣（台稱瓦斯）費用暴漲，地區涉及江津、渝北、巴南、北碚等地。根據公開通報，有消費者表示，更換新的智慧燃氣表後，家中燃氣費用大幅成長，有的月份燃氣費用甚至比以前高2-3倍，更有甚者表示家裡今年3月份的燃氣費用增加了5倍多。

9小時前

創新高！美「3000萬元城市」飆至550座　佛州最貴宅要價95億

美國房市進入百萬美元時代。根據Zillow最新分析，全美有550個「百萬美元」城市，即典型的住宅價值超過100萬美元（約新台幣3250萬元），就如Zillow首席經濟學家歐森（Skylar Olsen）所說的，高價地區的興起反映了房市的供需緊張。佛羅里達州的那不勒斯2月登錄的一套豪宅，成為美國當今最昂貴的房產，售價為2.95億美元（約新台幣96億元）。

11小時前

男亂丟沙發辯稱借放　警1招反制影片曝光！開罰34.6萬

義大利一名36歲男子把兩張沙發隨處亂丟，扔在田野地上後離去，宣稱只是借放，之後還會回來拿。警方發現之後，用車子把沙發運回這名男子住處的花園，並處以1萬歐元（約新台幣34.6萬元）罰款。

12小時前

中台灣最大重劃區開發不到1成　建商押寶：基本盤很穩

14期重劃區為中台灣近40年來最大重劃區，自3年前開始有首案推出，累計至2023年底推案量已經來到800億元。但實際上以可開發面積來說，規模不到1成，在地業者估計，若14期完全開發，約可容納超過200棟建築，約5.7萬人。

12小時前

套房牆壁反覆發霉！4房客提前解約　房東油漆驚見「柱子在滲水」

台北市一名蘇姓房東將房屋隔成6間套房出租，未料111年間卻有多名房客提前解約搬離，進一步了解才發現室內牆面無故反覆出現大面積發霉狀況，蘇男追查後才驚覺是樓上房屋漏水，但經聯繫陳姓屋主反映、調解均未果，蘇男憤而提告，請求陳姓屋主賠償牆面除蟲、修復、及精神撫慰金等共34萬5100元。台北地院法官審理後，認為陳姓屋主應賠償6萬5100元。全案仍可上訴。

13小時前

台中市屋齡30年⭡老屋占4成　業者籲：危老獎勵不落日

內政部去年第四季統計，台中市住宅數量111萬3792戶，屋齡30年以上住宅比例44.06%，近期地震頻傳，台中市政府都發局表示，為提高居住品質及環境景觀，推動都市更新及危老重建勢在必行。業者也跳出來，盼《危老》時程獎勵不落日。

13小時前

屋主才買統帥超慘！他曝「更慘的沒講」：看要不要那麼狠罷了

自月初以來地震不斷，23日凌晨甚至連續發生2起規模6以上強震，造成花蓮市「統帥大樓」傾倒。根據實登，今年該社區1月還有交易紀錄，為次頂樓戶3房物件，屋主入手738萬元，尚有貸款要繳。就有人指出，更慘的是購屋貸款契約裡有1條款，「就看銀行要不要那麼狠罷了」，話題引發討論。

13小時前

婚房裝潢噴110萬！「高薪女1壞習慣」存款超慘：男友好可憐

「快結婚了，但還是守不住錢！」一名女網友透露，儘管她月薪有10萬，但卻是個月光族，最近還瞞著男友花掉10萬做醫美。事實上，原PO與男友有存一筆結婚基金，其中婚房預計要花110萬做裝潢，殊不知男友最近因工作賠掉60萬，加上她又偷做醫美，讓原PO哀喊「怎制止自己狂花錢？我男友好可憐。」

15小時前

搶先卡位信義區再盛繁華！99萬起入主「吉祥．如藝」抗震精品地標

全地產Pro Agent不動產代銷仲介執行長黃楷鈞表示，達永建設旨在將每個建案都打造成獨一無二的藝術品，「吉祥．如藝」當然也不例外，從地段、建築工法、格局建材到付款方式、接待行銷，每一項環節皆替購屋族貼心考量，提供精品級居住質感。

15小時前

「我很生氣...可是又想撒嬌」　小貓怒瞪說人話：馬麻！

讀者迴響

熱門新聞

屋主才買統帥超慘！他曝1條款「..

近4年最大規模法拍標脫　昔日持..

租屋族快看！房東「超收電費」有..

老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「..

更換新瓦斯表後…重慶大批人瓦斯..

還沒夏天「一票人都換家電」！全..

持有7年等不到價漲　科博館百坪..

1棟住宅大樓都沒有　13期首家..

牆壁反覆發霉害房客解約　房東驚..

新竹遊樂場1.9億交易「前手大..

ETtoday房產雲

最新新聞more

租屋族快看！房東「超收電費」有..

更換新瓦斯表後…重慶大批人瓦斯..

美「3000萬元城市」飆至55..

男亂丟沙發　警1招反制開罰34..

中台灣最大重劃區開發不到1成　..

牆壁反覆發霉害房客解約　房東驚..

台中市屋齡30年⭡老屋占4成　..

屋主才買統帥超慘！他曝1條款「..

婚房裝潢噴110萬！「高薪女1..

搶先卡位信義區再盛繁華！99萬..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366