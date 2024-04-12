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【廣編】「立軒天邸」開工盛宴新展演　品牌新里程宣示濃厚

▲▼ 立軒天邸,開工,林口,立軒建設,名緯廣告。（圖／名緯廣告提供）

▲「立軒天邸」才剛一推出短時間內即將完銷，為了回應所有立軒迷的熱情肯定，「立軒天邸」舉行開工盛宴，驚豔所有人的目光。

圖、文／名緯廣告提供

來自立軒優雅建築的知音風潮—立軒迷，儼然已成為林口最火熱矚目的居住趨勢；來到林口，只要聽到立軒，就是維美與熱銷的絕對代名詞，從其最新力作「立軒天邸」才剛一推出，短時間內即將完銷的熱烈佳績即可見證。為了回應所有立軒迷的熱情肯定，「立軒天邸」舉行開工盛宴，特別就以別開生面的典禮內容，驚豔所有人的目光，完全表現立軒一路堅持與眾不同的品牌精神。

就像是一場熱情的知音派對，從弦樂團三重奏的開場，到熱鬧舞動的節目，有保留傳統舞獅的吉祥意念，卻也注入新穎大膽的白金場合色調，立軒用獨創思維的細膩建築，引領所有立軒迷的嚮往追尋。

「立軒天邸」的開工盛宴現場，不只是開啟全新視野的眼光，更可說是立軒在全新品牌里程的昂然宣示，更精緻、更講究的建築執著，就在此時翩翩啟程；從貴客之花意象的正式公開，到強力展示建築與空間的品味作品，立軒表現蛻變意味濃厚，進而令人深感改寫城市風華、定義全新生活的實踐者，非立軒莫屬。

而這次開工典禮，立軒建設也特別邀請了「立軒天邸」已購客共襄盛舉，不但是回饋知音期待，亦為表現建築承諾的高度儀式感，更是全面表態感謝立軒迷的支持。立軒建築為所有豐迷知心盛情綻放，更決心將為未來的夢想天際，再創作一幕幕精彩風景，並更加勇往直前，帶來真正專屬立軒迷的時代。

關鍵字：立軒天邸開工林口立軒建設名緯廣告

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