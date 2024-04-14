大廳節電不開冷氣　物業董座嘆：部分住戶把保全當下等人

▲社區為省管理費，一樓大廳不開空調，使得保全、管理員悶熱。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者項瀚／台北報導

社區為省管理費，一樓大廳不開空調，使得保全、管理員悶熱。物管公司老闆表示，這情況相當常見，現在電費調漲，可能更嚴重了，嘆有些住戶就是把保全看成下等人，也使得行業缺工嚴重。信義房屋專家補充，社區規模小、屋齡漸高的社區比較會出現不開空調狀況。

《地產詹哥老實說》EP200／跟網紅喝下午茶竟買了一套房！ 建商賣房再出奇招

網友在PTT房屋版發文，指出台北市某社區近期因為電價上漲，在不漲管理費前提下，管委會決定物業不能吹冷氣，讓他十分驚訝。

景文物業管理機構董事長郭紀子表示，普遍民眾覺得平時少在大廳空間活動，對於開車、騎車族來說，甚至不在日常的進出動線中，因而覺得開冷氣浪費電，「其實在電費調漲之前，社區決議不開空調，使得保全、社區幹事、社區秘書沒冷氣的吹的狀況就已相當常見。」

郭紀子嘆氣：「不論新舊社區，甚至是豪宅也一樣，有些住戶就是把保全看成下等人、底層的人，像資本家奴役家奴一樣，不把人當作人看，而現在電價調漲了，也自然會更加計較，這些住戶們真的有心疼過人家嗎？」

郭紀子無奈表示，不給物業同仁吹冷氣，嚴重影響職業安全衛生，是項非常嚴重的問題，「這種不尊重人、沒有同理心的行業之痛，也使得保全業流動率高，甚至是嚴重缺工。」

郭紀子說，公設空間是否開冷氣，基本上由管委會決議即可，但若區分所有權人有意見，還是可以提出異議，呼籲所有住戶們多一點同理心。

▲保全、管理員沒冷氣的情況，比較會發生在規模較小的社區。（示意圖／ET資料照）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，保全、管理員沒冷氣的窘境確實常見，只能靠工業電風扇一直吹，但這通常會發生在規模較小、100戶以下的社區，另外在老社區也比較常見，因為相關的修繕費用陸續出現了。

周延法律事務所主持律師周念暉補充，社區公共區域管理如是大廳否開冷氣，雖然屬於社區可以自行管理決定事項，但若因此造成任職保全在高溫環境下工作，產生中暑、休克、熱衰竭等傷病，勞工還是可以主張是受到「職業災害」請求賠償及職災給付，且在治療中無法工作期間，雇主仍然應按其工資時數補償。

《地產詹哥老實說》EP200／跟網紅喝下午茶竟買了一套房！ 建商賣房再出奇招

信義房屋更多相關新聞