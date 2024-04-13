生小孩公婆會給紅包？她曝「直接收到一棟房」：每月收租4萬

▲原PO生2胎拿到130萬元。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者朱祖儀／綜合報導

女性生小孩相當辛苦。一名人妻就說，公婆因為體恤她生小孩的辛勞，2胎總共包了130萬，她拿到之後不敢相信，急忙想把錢退回，但對方仍相當堅持，讓她覺得很感動，好奇其他人的公婆也會這樣嗎？文章就釣出一名網友透露，雖然公婆沒有給紅包，可是直接送了一棟房，他們每個月還可以收到4萬元租金。

原PO在Dcard發文表示，婚前曾聽公公說過，如果她未來有生孩子，會包紅包以示心意。起初她沒有多想，沒想到生完大女兒，坐月子結束之後，公公真的給她一個紅包，裡面是一張50萬元的支票。

她看到數字很驚訝，急忙去找公公想將紅包退還，但公婆和丈夫仍堅持讓她收下，還說現在的女生懷孕生子都很辛苦，給不起什麼有價值的東西，所以就包個紅包表示心意，於是她決定收下，但這幾年一直都沒有動過。

幾年後，原PO又生了小兒子，公公這次直接匯了80萬給她，得知她沒有動過原本的50萬，還說不用不好意思，如果不開心的時候，可以去買買東西。

原PO表示，這2胎都是她心甘情願生的，從來沒想過要得到好處，但沒想到意外獲得130萬元的紅包，好奇其他人的公婆也是這樣嗎？

不少人看到後表示，「好公婆都是別人家的，我的部份不用給大紅包沒關係，一毛錢一分力都不用幫忙沒關係，至少別在懷孕時來羞辱踐踏人嘛」、「與其放銀行存著，不如拿去買存股，替孩子存錢，好公婆都是別人家的，難遇又不可求」、「恭喜你遇到很棒的公婆，我的公婆什麼都沒給，滿月也沒有給小孩，不過我不在意，給越少能管的就越少」。

▲網友透露，生完小孩得到一棟房。（示意圖／記者許凱彰攝）



另外，有網友分享，「我公婆在我女兒出生的時候，也包了120萬給我女兒，雖然說是給我女兒，但也是媽媽在保管啊，1歲前還贊助每個月2萬育兒，真的感恩的心」、「還在備孕，婆婆就先包了100萬，說留點錢在身上比較安心」、「我們是沒有紅包，不過公婆直接買一棟十年左右，專門租給學生的收租透天給我，一個月租金4萬給我收，他們是全款買房無負擔，他們說這樣我比較沒壓力，因為他們之前就有給我先生一棟，讓我跟我先生住了，所以送的這棟是用來收租的」。