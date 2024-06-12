屋主PO出租文9000水電網路全包　網友看照片氣炸：當我們不是人

▲網友一看照片發現，屋主把陽台當作房間在出租 。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名屋主開價380新幣（約新台幣9000元）在臉書上公開房屋出租訊息，水費、電費、網路全包，隨時可入住，每天都有人打掃，但是沒有冷氣。只不過網友一看照片發現，這是把陽台當作房間在出租，怒轟「當我們不是人」。

星洲網報導，新加坡屋主是在臉書社團「新加坡全島房屋出租（無須仲介費）Singapore Islandwide Room Rental ( No Agent Fee)」發文並公開照片，稱出租對象只限男性，步行至楊厝港地鐵站約7分鐘，走到巴士車站只要1分鐘，樓下還有咖啡廳，可以小煮。

此文一出立刻引發網友注意，因為照片明顯可見出租地點就只是陽台，是把陽台區域當作房間在出租。

許多人出言批評屋主，揚言要向相關單位舉報，「真當我們不是人」、「自己的良心過得去嗎？為了賺錢？」、「住幾年風濕都來」、「舉報他，我已經舉報了」。有人更說，即便舉報也無法解決這現象，「沒用的，我以前舉報過陽台房，但仲介還是活得好好的。」也有人調侃說，陽台房應該很通風，「良心房東380新幣送自然風，下大雨還可以順便洗澡」，基本上是個半開放式風景房，「陽台不夠大，請問有天台嗎？」

針對這起個案，聯合早報引述房仲業者的說法指出，這已經違反新加坡建屋局條例，依據規定，只有原先規劃成臥室的空間可以當作房間出租，其他空間都不行，包括間隔出來的空間。目前這則貼文已經刪除。