一表看北市36所滿額國小房價　最便宜學區5字頭

▲台北市113學年度共計36所額滿公立國小。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

一表看台北市36所公立國小周圍房價，大安區有7所入榜，其中金華國小單價122.6萬元，穩坐最貴學區宅。而北投也有3間入榜，其中關渡國小周邊僅54.2萬元，價格最親民。

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台北市113學年度共計36所額滿公立國小，其中18所因設籍學生數與招生數相近，而不需辦理入學審查，另18所因設籍學生數超出學校可容納人數，將辦理優先入學資格審查。

住商機構根據上述名單，彙整36所明星學校周邊1公里的實價登錄行情，大安區共計7所國小進榜，為北市12行政區之首，且每所國小周邊每坪房價皆站上百萬元以上，其中金華國小更以單價122.6萬元，坐穩「最貴學區宅」寶位。

北投區也有3家國小進榜，且最低約5字頭即可入住，周邊平均單價約5到7字頭，其中關渡國小周邊房價僅約54.2萬元，5字頭入住明星學區最輕鬆。

▲台北市113學年度共計36所額滿公立國小。（表／記者項瀚製）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，大安區機能俱全，加上轄內名校襯托，房價高居不下，「北投則屬蛋白區，但能以親民價入住明星學區，CP值相當之高。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶觀察，3所名校都鄰近紅線捷運站點，其中關渡國小更可說是「出站即到校」，且周邊除了清江國小外，步行皆可達知名商圈，機能相對便捷，但價位更具競爭力，僅約5至7字頭即可入手，讓區域父母負擔減輕不少。

賴志昶補充，北市36所明星學區，其中若是不需審查的學校，於113年3月20日前設籍並居住於該學區內的學生，原則上皆可順利分發入學。

而需審查入學的學校，於4月22至26日於各額滿學校辦理優先入學資格審查，有意為下一代選擇名校的家長，切莫忘記入籍與入學審查期限。

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