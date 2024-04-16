【廣編】國揚建築團隊領銜大師打造漢來飯店宅　南港經貿CBD三捷交匯軸心

圖、文／新聯陽提供

位於捷運展南港覽館站旁的台北最新建案「國協天玥」於4月13日在台北漢來大飯店舉辦產品發佈會，主辦單位初估當日近600人參與，盛況空前！

「國協天玥」位於南港路一段與經貿一路黃金交匯角地，佔地724坪緊鄰南港展覽館，主力規劃22～37坪，附近擁有中信金融園區、台北漢來大飯店、北台灣最大購物中心「南港三井lalaport」，生活機能與發展前景極具潛力。

台北市政府結合民間企業共同開發的「東區門戶計劃」總面積達440公頃，是信義區的3倍大，內含交通、軟體、會展、文創、生技等發展核心，公共投資6000億、民間投資5000億，超過兆元資金形成的國家級建設，是台北未來5～10年的主升區段，預計增加超過百萬坪商用樓地板面積，提供近10萬個就業機會！

「國協天玥」由國揚建築團隊精心細鑄，為了讓未來住戶能享受舒適的社區維運，更邀請與台北漢來大飯店相同的物業團隊—漢來國際物管，導入飯店式的社區服務，在家有五星級飯店的優雅享受。

【國協天玥】

►坪數規劃 : 22~37坪

► 貴賓專線 : 02 2788 6888

►個案網站：https://ned.tw/767XX7

► 接待會館：南港區經貿二路183(軟體園區站1號出口)

►建築代銷 : 新聯陽機構-新聯祥廣告股份有限公司