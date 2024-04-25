更換新瓦斯表後…重慶大批人「瓦斯費飆漲」有人增加5倍多！

▲重慶燃氣惹上大麻煩。（圖／翻攝自華夏能源網）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶大批消費者在2023年下半年開始，就不斷投訴重慶燃氣，稱供給的燃氣（台稱瓦斯）費用暴漲，地區涉及江津、渝北、巴南、北碚等地。根據公開通報，有消費者表示，更換新的智慧燃氣表後，家中燃氣費用大幅成長，有的月份燃氣費用甚至比以前高2-3倍，更有甚者表示家裡今年3月份的燃氣費用增加了5倍多。

據《華夏能源網》報導，重慶燃氣成立於1986年5月，主要經營業務包括城市天然氣經營、投資業務、煤炭批發經營、貨物進出口等。 2023年2月，重慶燃氣控股股東由重慶能源變更為華潤燃氣，公司的實際控制人由重慶市國資委變更為國務院國資委。

在績效與業務上，經查詢比較發現，重慶燃氣2023年的各項資料均優於2022年。

2022年，重慶燃氣仍處於營收不獲利的情況，但在2023年，則實現營收、淨利雙重成長，燃氣銷售量和總服務戶數也有所增加。

不過，值得注意的是，相較於2022年第四季，重慶燃氣2023年的燃氣銷售量增加了0.24億立方米，但淨利卻成長了22.79%；尤其是去年換表後的第四季，燃氣銷售量較去年同期僅成長0.69%，但淨利卻暴增824%。

截止目前，重慶燃氣2023年報尚未正式披露，其如何解釋這一「異常」數據，外界還不得而知。

截至4月15日收盤，重慶燃氣報6.33元/股，下跌3.06%，總市值為99.47億元。

4月10日，重慶燃氣在官方公眾號上回應稱，針對部分市民關於燃氣計量問題情況的反映，公司高度重視，從即日起，開通燃氣計量上門複核服務快速通道，服務過程全程接受社會監督。

同日，重慶市市場監管局針對部分市民反映的燃氣計量問題回應稱，已約談重慶燃氣，並組織開展專項檢查；並開設了消費者投訴舉報和燃氣表送檢綠色通道。

4月12日，重慶燃氣回應，一是更換新表是根據國家相關安全及計量檢定規程對服役到期的氣表進行更換；二是新更換的氣表均經法定計量檢定機構檢定合格；三是針對客戶反映的氣表計量不準、燃氣費用過高情況，已開通燃氣計量上門複核服務快速通道；四是還沒有發現已複核氣表存在計量失準問題的情況。

該公告發布第二天，重慶市政府專門舉行燃氣計量相關狀況記者會，透露主要進行的四項動作，一是約談重慶燃氣、凱源燃氣等重點企業核實狀況，查找費用上漲原因；二是全面開展燃氣表專案抽檢；三是督促重慶燃氣開通燃氣計量免費複核服務快速通道；四是組成4個專案檢查組，進駐重慶燃氣、凱源燃氣等企業，核查其近3年的採購狀況、銷售台帳、政府定價執行等情況，重點核查違規收費、違反政府定價、抄表估算有誤等違法行為。