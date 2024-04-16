電梯一開就想吐！鄰居臭鞋「口罩擋不住」　放鞋櫃更慘：惡夢

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一位網友近日困擾表示，鄰居的鞋子異味強烈到令人無法忍受，即使他已經戴了口罩，一出電梯還是能聞到味道，便建議對方買鞋櫃。後來鄰居真的擺了個鞋櫃，豈料櫃門明明關著，還是會飄出惡臭味，原PO就打算幫對方噴香水，沒想到臭到差點崩潰。

這位網友在匿名3公社直呼，「鄰居的鞋臭到不可思議怎麼辦？包含拖鞋」，每次回家時電梯一打開，即使已經戴著口罩，還是臭到差點暈倒，「之前每天幫他噴香水、叫他買鞋櫃，後來他不知道哪裡撿來了一個鞋櫃，想不到這是惡夢的開始。」

原以為有了鞋櫃能解決問題，豈料鄰居把鞋子放進鞋櫃後，櫃門就算關著，還是飄著出惡臭，而且強度完全沒有減弱。他回憶起第一次打開鞋櫃，要幫鄰居的鞋子噴香水時的情況，「只戴了口罩，差點出了命案……」他也無奈在留言處直呼，「（叫他擺在家裡）說好幾次了，但是他一直堅持自己的鞋沒味道。」

這位網友的經驗引起討論，就有人表示，「這就是買房沒挑社區規矩的下場，我買房的時候都會看走廊是不是淨空的，沒淨空代表管委會非常無能，這種社區買了只是折磨自己。」還有人指出，「公共區域不能擺鞋櫃」、「影響到公共安全應該是可以檢舉。」

事實上，桃園某社區大樓曾有住戶被市府開罰4萬元，原因就是在樓梯間擺放鞋櫃，妨礙到其他住戶逃生。法官認為，樓梯間屬於逃生空間，不得擺放任何物品，「鞋櫃是雜物」，有可能會害鄰居絆倒或摔傷，所以不只鞋子不能散落在自家門口，就連鞋櫃也必須擺放在自家內。