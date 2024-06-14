陪南部友看房「1坪喊到50萬」　作家曝財富密碼！一票人狂點頭

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著台積電計畫在高雄增設3座2奈米廠，橋頭、楠梓房價飆漲，甚至站上4字頭。作家黃大米最近陪朋友看房子，發現已經喊到1坪50萬了，連平面車位都要200多萬，讓她忍不住驚呼，「看來只要有台積電，房價上漲的情況都很驚人。」

黃大米在臉書指出，陪朋友看房子，南部已經喊到一坪50萬，平面車位200多萬，「很妙的事情是，台北樓層費，每增加一樓層，1坪增加兩萬；但南部朋友看上的建案，樓層費是增加一個樓層，總價只多10-20萬，非常親民。」

另外，銷售小姐透露，她的女兒也以買房子來存錢，「3年前買在楠梓區，1坪才10幾萬，然後現在都30幾萬了。」

▲黃大米驚呼，南部已經喊到1坪50萬。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

對此，黃大米不禁笑說，台積電應該自己當建商的，真正的「點石成金」，而財富密碼不是他們的股價，是新廠房蓋在哪。

原PO掀起熱議，不少網友留言直呼，「讓人悲傷的房價」、「這倒是真的，我月初看完新建案，一個禮拜後換我朋友去看，說調漲價格了，價差100萬以上」、「認同漲了1倍」、「都是被低估了的璞玉啊！哈哈哈」、「台積電是全村的希望」、「沒辦法，台積電已是房價保證，只要他們蓋的地方必漲」。