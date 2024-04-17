住1晚就有感「林口正在寫傳奇」！謝金河：新北豪宅一級特區

▲謝金河表示，林口正在寫傳奇。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「林口正在寫傳奇。」財信傳媒董事長謝金河今（17）日一早在粉專表示，這兩天到飛捷、宏碁、凌華、研華考察AI應用的邊緣運算（Edge Computing)，因此住在林口的飯店，「這兩天在林口充分感受到城市崛起的力量。」不僅感受到林口可能成為全台豪宅密度最高的區域，也充分感受到「人潮帶來錢潮」的力量。

謝金河表示，產業帶動城市崛越的力量，正在全台灣擴散，「從台積電帶動中科，到頭份，竹南，在南部從台南，高雄到嘉義都可以感受到這個輻射的威力。」這兩天他和財金文化的考察團到林口，看了凌華、研華，尤其是研華在林口的總部，「總部外觀簡直像是國際大學或研究機構，數千員工進駐，這是帶動地方崛起最大的力量。」

近年大企業進駐林口，加上交通建設，林口的移入人口大幅增加，從1981年的2.39萬人，到現在已經超過13萬人。謝金河指出，人口大量移入也帶動房地產市場，文化三路一帶不僅房仲業者林立，建商也如火如荼推案，「林口成新北豪宅的一級特區，這可能是全台豪宅密度最高的區域。」

另外，外來人口移入也帶進新商機，「中午我們在三井Outlet的點水樓用餐，也看到滿滿人潮。在文化三路上，新的店家林立，很多著名的餐飲店家都來了，可以充分感受到人潮帶來錢潮的力量！」