前2月預售交量大增150%　信義：低自備吸買氣

▲預售市場持續熱，前2月共揭露約1.9萬戶，較去年同期增加約1萬戶。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

預售市場持續熱，前2月共揭露約1.9萬戶，較去年同期增加約1萬戶，銷售金額近2000億元，年增幅度高達150%。信義房屋專家觀察，許多案子都訴求低自備，讓自用客好上車的，的確成功吸引市場買氣。

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預售市場從去年Q4明顯轉熱，據實價登錄資料，今年2月雖然有農曆年節等季節性因素，但仍繳出銷售揭露7500件的亮眼成績，年增幅度高達62%。

進一步觀察前2月，共揭露約1.9萬戶，較去年同期增加約1萬戶，且揭露銷售金額高達3202億元，年增近2000億元，年增幅度高達150%。

▲以區域來看，2月銷售揭露量最大的是台中1624件。（表／記者項瀚製）

以區域來看，2月銷售揭露量最大的是台中1624件。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「台中市的市場供應量大且民眾對於新房子需求強勁，都促成銷售量增。」

整體而言，曾敬德表示，從預售市場揭露狀況，可看出房市短期需求強勁，且價格還是呈現緩漲趨勢，雖然《平均地權條例》有效壓抑預售換約型買盤，不過自用買氣穩健，加上許多案子都訴求低自備，讓自用客好上車的，的確成功吸引市場買氣。

曾敬德表示，開發商為了迎合市場能夠負擔的總價，除了把產品規格盡量壓縮，還搭配低自備首付輕鬆的方式，希望吸引自用客的目光，目前看來這樣的銷售策略算是相當成功。

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