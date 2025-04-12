害倒鄰房1年半　「基泰大直」打掉重練最新進度曝光

記者項瀚／台北報導

大直建案「基泰大直」1年半前釀大禍，使隔壁民宅夷為平地，而25戶受災戶最終選擇與基泰合建，受災戶表示，每戶可得到室內1坪換1坪。更新處表示，該都更案整合100%，並已向市府申請報核。

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▲大直建案「基泰大直」1年半前釀大禍，使隔壁民宅夷為平地。（圖／記者項瀚攝）

大直新建案「基泰大直」2023年9月7日因施工不慎，造成工地坍塌，甚至波及隔壁1棟公寓民宅傾斜，最終25戶夷為平地，受災戶無家可歸，引發社會高度關注。

事發之後，基泰建設召開記者會道歉，會中馮先勉提到：「最初基泰有想整合該棟公寓，給出室內1坪換0.7坪條件，但未能整合成功。」而坍塌事件發生後，基泰強調，基於負責與補償的心理，希望與受災戶和解，被給出1坪換1坪條件。

當時，基泰提出合建、給出1坪換1坪也引發關注，有人覺得基泰趁火打劫，也有人覺得「基泰都垮你們家園了，怎麼還跟他們合作，根本請鬼拿藥單。」

過了約1個月後，「基泰大直」受災戶也召開記者會，強調支持公辦都更，並有3大訴求：5年內重返家園、室內1坪換1坪加車位、自行遴選建商。但自救會同時也表示，若公辦都更條件太差，或根本沒建商來投，也不排除與基泰合作。

不過，「基泰大直」自救會代表人洪逸展表示：「基於基泰建設給的條件最優，我們還是選擇了基泰，和解條件包括2大項，首先是室內1坪換1坪＋1車位，另外就是租金補貼每坪1600元給3年，變成給到新房子蓋好之後，以坪數來說，每戶每月約可拿到約4.3萬元左右。」

台北市都更處主秘謝明同最新表示：「該都更新案為臺北市中山區北安段一小段161地號等5筆，實施者於今年1月20日向本府申請報核，同意比例為100%，本府於2月10日、3月4日退請實施者補正，實施者復於3月17日申請續審中。」

洪逸展補充：「據我掌握，25戶受災戶中確實都有同意與基泰合建，但和解的部分應該有3戶還在與基泰協調，另外22戶則是基泰租金按約定給、完成新屋更新並履行應給予的坪數，就和解了。」

至於過去「基泰大直」的已購戶，基泰發言人紀鈞舜表示：「目前大部分已解約，只剩少數客戶仍在溝通中，為順利推進，細節暫不方便透露。」都更、開工、推案進度方便，他則僅表示：「仍得待市府核准通過，才能確定。」

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