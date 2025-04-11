大安區豪宅沒人買？國產署都更宅50戶全流標　原因曝光

▲財政部國有財產署標售50戶分回宅。（圖／翻攝自財政部）



記者董美琪／綜合報導

財政部國產署北區分署的都更分回宅標售8日全流標，標的包括位於台北市捷運忠孝復興站附近的「台北星鑽」等共50戶住宅，這些標的因無人投標而無法成交。市場分析認為，此次流標的主要原因是標的物件總價高，加上央行的信用管制政策逐漸發揮效果，以及全球股市波動影響民眾資金的流動性。

這些都更分回宅多數屬於早期開發、近期完成的分回房地，依據國產署的規定，對於這類物件，會先進行是否能用於社宅或辦公廳舍的需求評估，若無這些需求，才會進行公開標售。今年年初，國產署釋出了一批台北市的都更分回宅，總數達62宗，但最終僅有3宗成交。隨後，3月12日國產署再次公告釋出50宗標的，並於4月8日開標，結果全部無人投標，造成再次流標。

其中，台北市大安區的「台北星鑽」標的尤其受到關注，這18宗物件的底價分別介於3億元至4.7億元之間，其他標的價格則大致落在5000萬至1.4億元之間。從價格上看，這些標的總價較高，可能因此市場反應冷淡。

市場專家指出，這段時間內房市交易的熱度較低，且央行的選擇性信用管制政策對高價住宅的影響已經顯現。該政策調整了高價住宅的貸款成數，降低了可貸款的比率，這意味著潛在的買家需要擁有更深厚的財力，才能負擔更高的自備款，進而限制了對這類高價住宅的需求。

此外，近期全球股市受到美國對等關稅措施的影響，使得許多股票投資者的資金流動性變得緊張，加劇了市場的冷淡。

儘管如此，國產署的官員表示，雖然目前的房市交易確實較為清淡，但由於國產署仍需承擔這些分回宅的管理成本，因此將繼續適時辦理標售，預計下次標售將於4月底進行。

至於標售底價的調整，依照規定，每次標售的估價有效期為6個月。以「台北星鑽」為例，下一次的重新評定招標底價預計將在6月左右進行，但是否調整價格，仍需經專業估價委員會的綜合評估來決定。