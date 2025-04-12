常聽友怨「大樓噪音多、住戶愛吵架」他猶豫：該買嗎？過來人秒懂

▲原PO擔心買大樓會有很多延伸問題。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

現在很多人都喜歡電梯大樓，畢竟大多採集中式管理，住戶不用擔心要追垃圾車，還有人代收掛號、包裹等等，不過有網友表示，很多買大樓房子的朋友抱怨，住戶常在LINE群組吵架，且遇到惡鄰居的機率很高，讓他猶豫該不該買大樓房子。對此，信義房屋專家表示，看個人需求，現在年輕人大多喜歡住大樓。

有網友在Dcard發文，身邊有許多朋友買大樓住宅，但經常聽他們抱怨社區群組天天吵架、樓上樓下噪音不斷，甚至會遇到怪鄰居或是惡鄰居，導致糾紛頻繁。

網友表示，大樓雖然有許多優點，但從朋友的經驗來看，缺點似乎更多。原PO透露，小時候就是住透天厝，選擇戶數少的大樓雖能減少糾紛，但價格通常較高，更別說是透天厝，「一切都是口袋的問題，大家住大樓的經驗如何？」

貼文曝光，掀起網友討論，「新大樓梯互比都很高，尖峰時段不是擠就是等」、「大樓最煩的是裝潢，戶數多表示容易出售 ，又遇到商辦，週一到日都可以施工」、「樓上彈鋼琴唱聲樂，樓下孩子大哭，而且還有共振問題，很多東西老化時，也不是立刻說修就修」。

許多人讚大樓很方便，「主要是希望白天有人代收包裹，垃圾有人幫處理，獨棟、透天幾乎沒有子母車，每周要在街口等垃圾車，時間卡死很不方便，耽誤我兼職」、「有人幫忙收包裹、有門禁管制、隨時可以丟垃圾、住家一層而已，打掃比較輕鬆」。至於惡鄰居，網友認為是運氣問題，「住大樓或透天都有機會遇到惡鄰居」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，大樓和透天各有市場需求，但透天若具有改建潛力，增值空間會比大樓高，「買透天就等於買地，而大樓則是持有房屋」，主要還是看原PO的需求是什麼，想要社區服務就選大樓，想要空間大就選透天，如果是擔心惡鄰居的話，兩者都有可能碰到，只是運氣問題。