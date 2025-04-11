林口人均年所得破百萬「打趴南港、直追信義區」！地產黃金軸線「文化三路」潛力爆棚

▲近年，林口逐漸跳脫過去「新市鎮」的定位，憑藉完整的科技聚落發展、區域價值上漲及公共建設進駐，快速轉身成為新北市發展最亮眼的焦點之一，位於林口「文化三路」黃金軸線上的推案與名宅聚落，近年也受到市場高度關注。（圖／擷取自影片，下同）

房產中心／綜合報導

對許多自住型買家而言，選擇一個能兼顧交通便利、產業支撐與生活機能的區域，是看屋過程中的核心難題。尤其在北台灣買房，更容易讓人陷入「現在入手會不會太高？」、「這區未來還有沒有漲幅？」、「生活機能夠不夠？」等反覆拉鋸。近年，林口逐漸跳脫過去「新市鎮」的定位，憑藉完整的科技聚落發展、區域價值上漲及公共建設進駐，快速轉身成為新北市發展最亮眼的焦點之一。熟悉房市脈動的知名主持人朱琦郁也點出，位於林口「文化三路」黃金軸線上的推案與名宅聚落，近年也受到市場高度關注。

產業重劃發威 國際企業集結林口

細究林口的崛起其實並非偶然。伴隨著機場捷運通車，新北國際AI+智慧園區、新創園區、林口國際媒體園區、華亞科學園區與郵政物流園區等五大產業園區落地，足見新北市政府積極推動林口成為「AI國際大城」的雄心。

新北市經發局專門委員林芳良指出，「從機場捷運開通之後，林口與新北市、台北市、桃園三地的商業與工業區整體串聯起來，不論是上班族還是企業主，在工作與產業之間的往返變得更為便捷。」

現今，林口更同步吸引微軟、亞馬遜、廣達等國際大廠陸續進駐，全球半導體設計大廠艾司摩爾(ASML)在林口新建的廠區，也預計最快在2026年正式啟用。根據統計，在ASML尚未進駐的當下，林口的人均年所得已達107.8萬元，超越南港、僅次於臺北信義區，位居新北之首，且整體產值突破兆元，每年創造超過10萬個就業機會。這樣的經濟實力與成長潛力，成為購屋者衡量未來紅利的重要參考指標。

國門優勢＋租稅優惠 房市潛力看得見

除了科技產業集群效應，林口的區域定位也讓它在國際舞台上更具能見度。台灣經濟研究院資料庫總監劉佩真指出，「林口是國門的第一站，也是我們離開台灣的最後一站。它堪稱是國門之都，也是台灣面對國際市場非常重要的窗口與連結。」

地理位置上的優勢，使得林口有更好的機會與世界保持高度連動。林芳良列舉，「林口藉由國道一號到桃園機場只需要25分鐘，到台北港也只需30分鐘，對國際企業來說具有相當多的優勢。」劉佩真補充，「這對於林口當地的企業來說，無論透過海運與空運拓展國際貿易，都是相當便利且有利的。」

此外，林芳良指出，作為新市鎮的林口，還具備房屋稅、投資抵減、地價稅等租稅優惠，「數據顯示，目前在林口的總投資金額高達5600多億，預計可以創造10萬個就業機會。」在媒體園區發展上，林口也展現極大野心。「我們希望把林口打造為一個結合媒體、科技、娛樂與生活的國際級園區，加上5G、AI、AR、VR等新興產業，讓林口持續朝向國際化都市發展。」劉佩真強調。

滿足自住客需求 林口生活機能全面成型

過去，不少購屋族在面對新興開發區時，常擔憂生活機能不更成熟。特別是年輕家庭與首購族，對於教育、交通、休閒等需求往往更為全面。

然而，林口目前的生活配套，已逐漸展現出超越許多老市區的成熟度。林芳良細數，林口擁有國際學校、醒吾大學與長庚大學，元智大學也將在林口設立台北醫護分部，不論是國內或國際教育資源皆已充備，能滿足在地人與移入人口對於教育環境的需求。

在生活機能部分，三井Outlet的一期、二期皆進駐於林口，加上兩大廣場、國民運動中心與13座共融公園，一併構築出完善的商業與休閒環境。「林口不只是一個宜商的環境，更是一個非常適合移居的環境。」林芳良強調。

房價潛力浮現 「文化三路」受矚目

房市走勢最直接的觀察點，莫過於土地與建物的價格變化。朱琦郁根據統計指出，林口近一年土地平均單價漲幅已達44%，未來成長空間持續備受看好。「預計ASML在2026年第一期廠房正式完工後，土地和建物價值勢必再創高峰。」她也點出，目前位於文化三路上名宅聚落，不僅是這波發展主軸的黃金地段，距離ASML也僅900公尺，地段優勢可見一斑。

在看屋抉擇之際，不少民眾總是猶豫再三，生怕買貴、買錯或錯過。然而，專家們從長線發展來看，林口所展現出的產業規模、地段潛力與政策誘因，現今正逐步轉化為可預期的價值紅利。