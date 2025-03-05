林口AI國際城　指標個案「新潤世界都心」開工動土

▲新潤世界都心開工動土。

圖、文／新潤建設提供

新潤建設攜手新潤興業（股票代碼：6186），於林口AI國際城、文化三路黃金大道、富貴公園森林樹海旁，推出全新建案「新潤世界都心」，並於3/3吉時，舉辦開工動土盛典，建案預計於2025年第2季公開銷售，為城市鑄就國際建築新標竿。

「新潤世界都心」是難得由世界級大師團隊聯手合作的精品建築，團隊成員包含多項國際建築大獎魁首、鳴悅設計曾上鳴建築設計師，及前HBA赫希貝德納聯合設計公司首席設計師、思瑞設計總監張芃欣。這座基地超越1600坪、地上29層、地下6層的當代指標建築，以根植於自然環保設計理念的現代建築美學概念，呼應公園樹海層疊綠意，以凝鍊頂奢飯店匠心巧藝的空間場景，對位國際AI大城格局，展現新潤品牌致力於「不斷創新‧以新潤心」的建築精神。

隨數位科技逢勃興起，AI浪潮重塑了城市發展的未來，也讓AI產業重鎮成為年輕新貴接踵進駐的必爭之地，新北林口的價值將在全球最大晶微影設備市場翹楚ASML艾司摩爾廠房2026年預定完工後，進入全新的AI紀元。買在重大建設完工前，「新潤世界都心」首波推出「首付38萬起」菁英優惠專案，為預見未來趨勢的智識強者，預約未來城市的耀眼價值，主力產品規劃為18、22、36坪，即刻來電02-2932-2222，歡迎預約。