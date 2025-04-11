房客退租遇刁難　二房東「拆窗驗灰」要求全屋一塵不染

▲女子想退租，二房東拆裝驗灰故意刁難，一度拒絕退還押金。（圖／翻攝自微博）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸深圳一名女子想要退租，依照要求打掃衛生完成全屋清潔，但退房當日卻遭二房東故意刁難，甚至拆窗驗灰，一度拒絕退還押金。整個過程驚動員警到場，最終二房東扣除部分費用之後，退還剩餘押金。

南方都市報等報導，這起事件發生在深圳寶安區，袁女士先前簽署的租約期限是2023年3月1日至2024年2月28日，儘管在這之後雙方並未繼續簽約，但她仍繼續住在此處，並依約繳納租金。到了今年2月，她想退租並選定要在2月15日搬走，因此於2月3日提前通知房東。

袁女士其實已經支付2月份房租，依照房東要求進行全屋清理。但就在退房當日，二房東卻以老化磁磚未清洗乾淨的理由拒退押金，袁女士只能報警處理。當警察到場之後，二房東改口，宣稱只是要求把房子打掃乾淨而已，至於乾淨的標準由她說了算，接著把廚房與臥室的玻璃窗全都拆下來，說隙縫內部有灰塵。

不只如此，袁女士還說，二房東說話惡毒，「我說我要去舉報投訴她，她直接說那妳就去舉報好了，去網上隨便發」。

經過一陣拉鋸，袁女士被扣衛生費100人民幣（約新台幣460元）以及半個月租金之後，退還剩餘押金。