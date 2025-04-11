首購低價區當道　桃園建商：交屋600戶「多屋族只有10多戶」





▲璟都在桃園客運園區已推出7案，今年要再推第8案「璟都新世界」，同樣鎖定自用首購客。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

去年919央行打房，房市買氣受到影響，桃園建商坦言，成交量出現下滑。但同時也強調，當前自住首購、換屋買盤仍在，觀察近期交屋的600戶中，只有20戶轉約、10戶是多屋族，房貸問題不大。

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璟都建設總經理高林鋒表示：「從去年央行打炒房政策後，加上房貸緊縮，房市一定會受到影響，以現在對比去年同期來看，成交量下滑約6成，但在相對低價區的首購買盤仍在。」

高林鋒透露：「璟都在桃園推案，從去年到今年陸續交屋600戶，其中只有20戶轉單、10戶是多屋族，絕大多客戶貸款問題都不大，觀察只要是我們配合的銀行，2個月左右都可以核貸。」

另外，高林鋒強調：「現在市場就是以自住為主，璟都除主要選擇房價低基期區，也會配合優惠付款方案。」而目前，璟都在桃園客運園區已推出7案，今年則將再推出第8案「璟都新世界」。

高林鋒指出，璟都去年推案共250億元、已售180億元，「今年則會推4案，分別位於莊敬路、大園、草漯、大溪，合計總銷110億元。」

▲高林鋒表示，今年璟都要在桃園推4案，合計總銷110億元。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰補充，央行打房，投資客縮手，現在不論在蛋黃區、蛋白區，買盤都以自用客戶為主，且比例高，「這除了是政府想看到的結果，對未來國內房市面臨的交屋潮、房價走勢，也可說是健康的現象。」

中信房屋桃園航空城加盟店長許惠玲表示，大園客運園區雖還在開發初期，但交通條件不錯，鄰近機場捷運A15、A16站，附近還有國道2號、台61線、台15線，且隨著新道路開闢，到青埔、航空城的車程也縮短到10~15分鐘。

許惠玲表示，房價本就會有比價、外溢效應，青埔房價漲高，就會有買盤外溢到客運園區，而事實上近年客運園區房價也上漲不少，預期未來部分預算有限的消費者，可能會把目光再轉向草漯重劃區，目前區域還在2字頭價碼。

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