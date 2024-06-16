達人曝桃園人購屋習慣！「這2區」超妙　在地人狂笑：壁壘分明

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

每個地區的購屋習慣不同，房產專家何世昌在粉專就分享他的觀察，「說到桃園人的購屋習慣，我覺得最特別的當屬桃園區、中壢區」，因為兩區的人都不太會到另一區買房，且地域認同度涇渭分明，住桃園區的人會說自己是桃園人、住桃園，住中壢的民眾往往講自己是中壢人、住中壢，相當有趣。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文，分享桃園人的購屋習慣，最特別的當屬桃園區、中壢區。他指出，桃園都市發展屬「雙蛋黃」結構，「有人說這種情況為『兩個太陽』，一個是桃園、另一個是中壢。」

在房市特性中，何世昌發現，住桃園區的人除非要投資，否則不太會到中壢買房；住中壢的人則鮮少到桃園區買房，到平鎮買房的人較多。至於桃園人與中壢人「最大的公約數」似乎是八德，「因為八德過去以來都有來自桃園、中壢兩地的外來購屋客。」

另外，兩區的地域認同度可說是涇渭分明，「住桃園區的人說會說自己是桃園人、住桃園，住中壢的民眾往往講自己是中壢人、住中壢。」這些現象在過去調研時經常可見，讓何世昌覺得很妙，也問過幾個中壢人「為什麼不說自己住桃園？」對方回答「桃園、中壢不一樣啊」、「桃園是桃園、中壢是中壢。」

貼文一出引發熱論，「我住八德，生活圈在桃園、工作在中壢的路過…這三個地區真的壁壘分明」、「身為八德人，我認為自己比較像南新北人」、「有線電視就分北桃園跟南桃園了XD」、「好好笑，我讀書的時候，桃園高中和中壢高中也是勢不兩立喔」、「你把內壢人放哪？」「桃園中壢一邊一國謝謝！」