繼寶輝秋紅谷後頂尖鉅作　歌劇院聚落新地標

▲寶輝建設 七期歌劇院 國際級豪宅聚落，3D合成實景示意圖，僅供參考。

圖、文／寶輝建設提供

放眼台中七期，以競爭奢華規格的豪宅圈，寶輝20年來僅規劃百坪以上產品，圍繞國家歌劇院旁，數百坪宅邸更是其主流住宅空間，而寶輝「101 Theater South」未登場即讓人驚呼，頂級豪宅領導者的寶輝建設，首次於歌劇院國際豪宅聚落打造40、50、70坪標配產品，延續頂尖宅邸規格，攜手各領域國際團隊，如同重磅精品的特殊訂製款，打造都會莊園與室內溫水泳池，可謂空前絕後，消息一出，即湧來大批品牌支持者熱烈詢問。

歌劇院南向 珍貴101號門牌

坐落於國家歌劇院南向，擁有市政北二路101號的燙金門牌，就如寶輝「101 Theater South」，他的名字即描繪了歌劇院為鄰的珍貴地址，見名更顯尊貴，絕佳地段出門數步即享世界九大地標-台中國家歌劇院繁華聚落，回首即擁夏綠地雙十園道與秋紅谷公園，都會奢華地段中盡享綠意與靜謐，在傲視中臺灣超豪宅—寶輝秋紅谷之後，寶輝建設睽違十年於七期歌劇院核心，又一扛鼎最新鉅作。

▲寶輝「101 Theater South」珍貴門牌示意圖，僅供參考。

寶輝攜手日本前五大營造廠-日商大林組

三十年來，寶輝建設總以前瞻思維設下產業標竿，從建築規劃、花園景觀、室內設計及燈光計畫等，均引進各領域的頂尖國際團隊長期合作，精益求精，將高標準延續至寶輝「101 Theater South」，不只是品牌承諾更是價值展現。此次更耀眼的是在營建規格與施工品質上，自我要求躍升至國際高標，邀來逾130年歷史、日本前五大營造「株式會社大林組」（OBAYASHI）攜手合作，以創新與實務完美結合，從世界地標、公共建設、超高層摩天大樓與頂級豪宅皆是第一把交椅，東京晴空塔、新加坡樟宜機場、台灣高鐵、大巨蛋等都出於他手，寶輝建設邀請日商大林組共同合作，在台中實屬首見。

▲CHANGI AIRPORT新加坡樟宜機場，大林組（OBAYASHI）業績。

▲TOKYO SKY TREE東京晴空塔，大林組（OBAYASHI）業績。

稀有都會莊園 室內溫水泳池

如何在七期歌劇院都會最繁華之處，坐擁一座綠意遼闊的莊園，看似不可能的夢想，寶輝「101 Theater South」卻完美達成。洞察都會高端族群對於綠色景觀的渴求，夢想中的宅邸不該只是一座城堡，而是步步有風景，滿眼皆綠意的景觀莊園。更精心設計空中VILLA更添尊榮，悠遊星空花園露臺，訂製絕無僅有的PENTHOUSES，設有尊榮迎賓車道、室內溫水泳池、從室內延伸到室外的花園窗景，在都市中心訂製莊園生活，多樣少量客製化設計，更讓每個收藏機會，更顯珍貴難得、量身打造。

詢問度熱烈 限量收藏訂製

因應少子化趨勢，三代同堂居住多成過去式，如今的高資產企業家族，往往選擇世代獨立居住，各有空間但卻鄰近的優質社區，著眼七期歌劇院的高端生活圈，頂級規格訂製40、50、70坪，能迎合下一代多元生活方式，又能與家族親友相鄰連結，寶輝「101 Theater South」廣受企業主、新富二代、菁英人士及高資產客群熱烈詢問，被譽為入主七期歌劇院國際豪宅聚落最佳首選。





▲寶輝「101 Theater South」基地現況實景。

