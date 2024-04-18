【廣編】三重水岸公園精裝宅26～44坪　寓見1+1＞無限的幸福

▲「微笑寓所」坐擁恬靜的淡水河畔公園景觀。

圖、文／欣和地產提供

在新北市三重區，一個新概念住宅項目「微笑寓所」開啟了一場新購屋革命，宣佈了「邊住邊賺、房貸減擔」的時代來臨。由麗寶機構-茂群國際投資的「微笑寓所」是一個位於三重區富貴里吉祥街的住宅項目，位於重陽重劃區，走重陽橋不用五分鐘就能直達台北市。特殊的1+1雙套房規劃，讓首購族第一次出手就能同時成為新家屋主、出租房東，這樣的自住投資黃金組合十分罕見，勢必引爆一波房市話題。形象大使由啦啦隊女神李多慧擔任，溫暖又親和力十足的笑容，詮釋「微笑寓所」希望傳遞給住戶的形象。

「微笑寓所」的一大亮點是其「好室成雙」的嶄新規劃理念，這種一戶雙套房的規劃，在市場上極為罕見，它提供了極大的靈活性：無論是純自住、純投資，或是一間自住一間出租，都能輕鬆實現。

「微笑寓所」作為地上權物件，價格相對親民，三重區罕見的五字頭難得現身，從26坪到44坪不等，總價僅1388萬元起，河景戶2388萬起。無疑是首購族、小資族、小家庭、投資族或孝親族最優質、CP值最高的選擇，「微笑寓所」全案於本月(4月)正式公開，預約洽詢賞屋。貴賓專線 02- 2855-9933

