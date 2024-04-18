基本地震險「理賠只150萬」不夠？她曝實用1表格：建議多保1種

▲花蓮月初發生大地震。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮月初發生大地震，之後全台餘震不斷，部落客「夏綠蒂聊投資」就在粉專以「你知道嗎？基本地震險理賠只有 150 萬」為題發文，她之前買房曾研究過「地震險」，才知道「全倒才理賠 150 萬」，並進一步查到「超額地震險」與「擴大地震險」，建議有能力的話，超額地震險可以投保一些，避免發生最大意外時經濟陷入困難。

夏綠蒂15日在粉專指出，之前她買房就研究過「地震險」，才發現這是理賠建築物的重置成本，「而且理賠金額很少，全倒才理賠 150 萬，對比現在房價動輒千萬，這金額完全不夠。」於是她繼續查資料，知道「超額地震險」與「擴大地震險」。

首先是「超額地震險」，她以網上找到的保單舉例，「保險金額 100 萬為例，保費約 1,275 元，投保 500 萬就是6,375 元。」不過理賠條件也是滿嚴格的，要房屋全損。至於房屋發生全損賠償的金額，會按照台灣住宅類建築造價參考表，「舉個例子：台北市總樓層數 15 樓，坪數為 30 坪，造價參考表金額為 113,200 元 x 建築物使用面積（含公設） 30 坪 = 339.6 萬元」。

再來是「擴大地震險」，「保單來看，保險金額 100 萬為例，保費約 2,650 元。」她指出，這項理賠範圍比較廣，包含建物、裝潢、動產，而且不用全損也可以理賠，重置成本＝建築物本體造價總額＋建築物裝潢總價，「要注意的是，投保金額超過房屋重置成本的金額，也不會增加補償。」

最後，夏綠蒂認為，如果超額跟擴大地震險都想投保也是可以，不過畢竟是一筆不小的支出，她提醒至少要投保「基本地震險」，「地震險只要你有房貸，就會強制投保，如果你家房貸已經繳完了，我會建議至少要投保基本地震險。」

若是還在繳房貸，經濟能力許可下，她覺得可以投保一些超額地震險，避免發生最大的意外時，經濟會陷入困難。行有餘力的話再考慮投保「擴大地震險」，連帶保障裝潢、動產等。但她自己認為，裝潢損毀的話，只要有持續工作，基本上能靠存款去修復。