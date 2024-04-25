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搶先卡位信義區再盛繁華！99萬起入主「吉祥．如藝」抗震精品地標

▲▼台北,信義區,達永建設,吉祥．如藝,抗震,建材,公設。（圖／翻攝自建案官網）

▲台北信義區難得大基地新案「吉祥．如藝」，是由達永建設與新潤建設首次的都更合作開發案。（圖／翻攝自建案官網）

房產中心／綜合報導

近日在台北信義區最夯的景點非「吉祥道」百貨莫屬，出自達永建設之手，除了是「吉祥．如藝」建案招待所之外，還聚集了餐飲、獨立書屋、生活選物等店家，成為一年限定的販賣幸運小百貨，不只是翻玩接待中心的好玩有趣，更是向民眾提出打破框架的未來生活新觀點。全地產Pro Agent不動產代銷仲介執行長黃楷鈞表示，達永建設旨在將每個建案都打造成獨一無二的藝術品，「吉祥．如藝」當然也不例外，從地段、建築工法、格局建材到付款方式、接待行銷，每一項環節皆替購屋族貼心考量，提供精品級居住質感。

住得舒適前先要住得安心，針對台灣多地震的房屋居住安全問題，「吉祥．如藝」由台灣甲級營造團隊與日本營建權威大林組攜手合作，以SRC結構同步結合鋼骨與RC的優點，打造出防火、隔音佳且結構受風力、地震力時變位小的耐震住宅；結合日本制震第一品牌住友制震系統，該系統通過日本「建築總合試驗所」的嚴格認證，並被日本許多古蹟指定採用。工程施作時採用自動監測裝置，能及時知悉地下水位，防止天坑事件出現，逆打工法則隨時給予建物足夠支撐不崩塌，以及全棟共裝設336組制震臂，讓各樓層都能擁有最好的制震品質，更獲得與西華富邦、潤泰敦峰等豪宅同樣的耐震設計標章，此外「吉祥．如藝」還擁有智慧建築、綠建築標章，達永建設的專業實力與嚴謹態度給足購屋族滿滿安全感。

地處北市信義區車水馬龍繁華核心地段的「吉祥．如藝」，卻有著媲美郊區的純淨空氣品質以及寧靜愜意的居家環境，為了做到這一點，達永建設特別將噪音困擾具體數字化，針對分貝數據透過採用日本YKK氣密窗加上6+6雙層膠合玻璃，降低近一半數字達到靜謐效果。不開窗擔心家中空氣不流通？「吉祥．如藝」戶戶配備VAF正負壓淨流系統，醫療院所級的空污過濾設備，可以過濾PM2.5、把髒空氣排出室外，家裡全室只有潔淨氣流讓人能夠放鬆好好呼吸，生活隨時保持清新自在。

天天使用的衛浴設備也是提升居住品質的關鍵之一，利用降板工法達到同層排水設計，加上位於自家管線中的總存水彎，不僅減少可能出現的管線阻塞及漏水問題，也不怕因此影響鄰居。入主「吉祥．如藝」能真切感受到跟隨著時代不斷進步的居住樣貌，像是提供keyless門禁系統，無需使門禁卡就能打開家門，解放雙手自由，感應式電梯不必親按樓層，隔絕病菌沾手的機會，安全無虞優雅進出簡單實現。電動車取代油車成為主要代步工具已是趨勢，「吉祥．如藝」不只符合法規提供充電樁，社區更配備超充設備，快速充電效率大大提升，解決電動車車主的里程焦慮或是臨時需用車的困擾，輕鬆達標綠色永續的未來生活形態。

「吉祥．如藝」的室內建材像是衛浴部分配備美國百年KOHLER、德國精工hansgrohe和日本TOTO國際知名品牌，從淋浴平台、智能馬桶到面盆五金，皆採用旗下獲設計大獎規格產品，期望以人性化使用體驗加強居住舒適度。廚房採用Cleanup不鏽鋼系列廚具搭配Bosch洗碗機，防潮防蟲、清潔方便，櫃空間足量符合小宅收納，防震釦設計不讓心愛的杯碗餐具碰撞碎裂。「吉祥．如藝」更規劃近20項飯店式公設，包含書房、花園餐廳、健身房、藝廊、bar等，其中特別為精華區小宅設計了高達5間客房，就像是自家另一間客房，親友來訪不擔心居住空間不足，也不必再負擔高昂的飯店費用。

▲▼台北,信義區,達永建設,吉祥．如藝,抗震,建材,公設。（圖／翻攝自建案官網）

▲圖為「吉祥．如藝」公設花園前台示意圖。

▲▼台北,信義區,達永建設,吉祥．如藝,抗震,建材,公設。（圖／翻攝自建案官網）

▲圖為「吉祥．如藝」公設共享客房示意圖。

▲▼台北,信義區,達永建設,吉祥．如藝,抗震,建材,公設。（圖／翻攝自建案官網）

▲圖為「吉祥．如藝」公設潮bar示意圖。

位於基隆路一段、永吉路交叉口的「吉祥．如藝」，擁有北市中心面積達1,061坪的難得大基地，貼心規劃18坪到41坪、房型自1＋1房起至3＋1房多種格局，且所有戶型型皆提供兩種圖面，亦即可依入住人數、個人需求等，選擇空間利用多或是更寬敞的尺度，不但坪效極具競爭力，搭配上處處極盡考究的生活細節，自然成就精緻美好的生活樣態。

更重要的是，基地周邊圍繞捷運市府站、信義百貨商圈，未來還有2.3倍華山特區大的鐵道文創園區，串聯松菸、大巨蛋形成完整藝文運動場域，建設中的京華城商辦、台泥近5千坪頂級商業園區，加上南松山市場開發案，繁盛前景可期，位居核心中央地帶的「吉祥．如藝」正是搶先卡位、抓住繁華生活再躍升的好機會，搭配達永獨特優付方案，99萬起就能入主。

▲▼台北,信義區,達永建設,吉祥．如藝,抗震,建材,公設。（圖／翻攝自建案官網）

了解更多「吉祥．如藝」
基地位置：台北市永吉路19號
接待會所：台北市信義區基隆路一段89號
VIP專線：（02）2756-5999

關鍵字：台北信義區達永建設吉祥．如藝抗震建材公設

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