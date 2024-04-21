台南幼兒園入手知名網美咖啡廳　總價創區域新高

▲南區知名文青咖啡廳「Caf'e Duet」，去年以總價6100萬元售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南一直是觀光勝地，旅遊人潮不斷，南區知名文青咖啡廳「Caf'e Duet」，經營約10年，是台南知名的網美打卡景點之一。根據實登，去年以6100萬元售出，刷新健康路一段實登有史以來最高總價紀錄。

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台南近年觀光客愈來愈多，也帶動店面交易熱度，位於南區的健康路商圈，是該區主要道路，根據實登公布，去年健康路一段113巷內的透天，以總價6100萬元成交，地坪59坪、建坪164.7坪，為地上5樓，屋齡9年，刷新健康路一段歷史總價紀錄。

▲知名網紅名店「Caf'e Duet」，兼具文青咖啡廳質感，假日常常一位難求。（圖／翻攝自Facebook／Caf'e Duet）

經查，買家為台南在地自然人，登記地址則是在善化區的幼兒園。該店目前為知名網紅名店「Caf'e Duet」，兼具文青咖啡廳質感，假日常常一位難求，目前仍正常營業中。

住商不動產台南大同加盟店店東阮崇銘分析，此處周邊屬於台南市中心小型「富人區」，屬於竹溪社區範圍，純住宅氛圍濃厚，且鄰近台南體育公園等，住宅類產品多偏中高價位。

不過由於該區屋主大多為純自住，釋出量也相當稀少，區域透天屋齡約20年，純住宅透天總價約2000萬元上下，但此物件為店面型，行情較難以估計，才能具備創價條件。

▲南區健康路一段周邊店面，平日有穩固的在地客群，假日也有觀光人潮。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋成大東豐店店長林致承表示，南區健康路一段周邊店面，平日有穩固的在地客群，假日也有觀光人潮，商業機能不差，客源跟店面出租情況都很穩定。

區域單坪土地行情落在45~55萬元水準，若拆算該透天地坪單價約每坪48萬元，加上位於三角窗經濟效益高，入手價還在合理範圍內。

但若觀察其租金行情，以此地段、位置及建坪來看，阮崇銘分析，1樓月租金約在5萬元上下，畢竟此區段不容易經營高單價精品，倘若月租金超過8萬元，很難有店家願意承租。從年收租金水準，與總價6100元的售價估算，租金投報率約1%。

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