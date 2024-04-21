只差1間房可提親　網友妙回：實際遠離丈母娘？

▲林園生活圈有捷運紅線延伸話題，又有產業園區等議題，是成熟的既成生活圈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲，有剛性需求還是得買房。高雄網友無奈表示，與丈母娘的距離只有一間房，詢問還有哪裡可以輕鬆入手？網路平台統計房價1~2字頭生活圈，鼓勵趕快去提親，引來網友笑回，這些區域可以實際遠離丈母娘。信義房屋專家表示，時間換空間不失為一種方式。

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有網友發問，表示與丈母娘的距離只有一間房，高雄還有哪裡可以最輕鬆入手，來完成成家夢想？《樂居》統計高雄2023年好入手新成屋生活圈，刪除交易量10筆以下區域，前3名分別是林園生活圈、小港桂林生活圈、下大寮生活圈，均價落在19.9萬元、22.4萬元、22.5萬元，購屋負擔都還不算太高。

引來網友歪樓妙回，「這些區域應該也可以實際上遠離丈母娘」、「上班像進城一樣」。

高雄市調協會榮譽理事長蔡紹豪表示，前3名生活圈都在高雄外圍區域，目前房價還在2字頭，其中下大寮位於大寮區，均價、成交量都是3區最高。

蔡紹豪指出，下大寮附近還有施工中的81期重劃區，未來一旦重劃完成，開始有建商進駐推案，供給量跟房價還會雙雙再上揚。

▲2023年高雄好入手生活圈。（ETtoday製表）

而林園生活圈就在林園，有捷運紅線延伸話題，又有林園產業園區等議題，是成熟的既成生活圈；桂林生活圈是原高雄市區範圍，也是傳統的首購族購屋熱區，因去年新案不多，成交量出現下滑。

信義房屋高三區協理周清源表示，受房價外溢效應影響，不少鳳山、屏東購屋族，會選擇外擴到小港、大寮等區域購屋，若以生活機能來看，可說是以通勤時間換空間。

倘若高雄房價持續上揚，未來新推案也免不了往蛋白區擴散，並採縮小坪數的方式因應，連帶推漲外圍區域房價。

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