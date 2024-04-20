天價住宿費！新宿舍一學期9萬元　世新大學回應了

▲世新大學今年全新落成「新苑宿舍」，1學期住宿費最高新台幣9萬元。（圖／世新官網）

文／中央社

世新大學今年全新落成的「新苑宿舍」，學期住宿費最高新台幣9萬元，引起學生議論。校方則解釋，校內外有6處宿舍，價位各不同，且有提供低收入戶住宿費全免等措施。

世新大學近期公布113學年度宿舍收費標準，2024年整棟全新落成的「新苑宿舍」，1人套房一學期住宿費9萬元（以下都是每床），學年保證金3.6萬元；2人套房一學期則是7.5萬元，學年保證金3萬元。

上述收費在網路上引發熱議，許多學生提到，即便今年起政府推動「大專校院學生校內住宿補貼計畫」，但一般身分學生每學期也只補貼5000元，離9萬元仍非常遙遠。

對此，世新校方以文字回應中央社，新建的新苑宿舍尊重個人獨立空間，以單人或雙人套房設計，每房都有落地窗和陽台，且有24小時電梯門禁控管。另外，宿舍內設有共享的公共空間，包括交誼廳、休閒健身區，給學生合理、舒適的個人空間與人際交流生活。

校方解釋，宿舍定價綜合考量位置、空間規劃、管理、設施、興建年限等因素。校內外共設有6處宿舍，並為經濟不利生及特殊生保留優先登記區域，提供低收入戶學生住宿費全免等關懷措施，滿足學生對住宿的多元需求。

根據世新大學公布的宿舍收費標準，最便宜的是深坑二舍2人有窗套房，一學期住宿費為2萬2900元；校本部第一、第二宿舍4人雅房，一學期住宿費為3萬7000元。

教育部公布的111學年度大專校院學生宿舍概況（112學年度統計尚未公布），各校大都有多種價位的宿舍提供學生選擇，且價差非常大。例如台灣大學（台北市）為7900元到4萬3200元；陽明交通大學（新竹市）為5933元到4萬2740元。私立大學最高價位的宿舍，則大都落在4萬元到5萬元左右。