奇妙街景！竹北建案「前庭斜插宮廟」他喊決不買　專家反搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

物件周圍是否有嫌惡設施，會影響到房價與轉手難易度。就有網友在竹北看到奇妙街景，「一間宮廟斜插在某個完工建案的前庭」，令他一愣，猜測以竹北房市的熱度來看，應該有完銷，「只是真的太突兀，是我的話不會買該建案。」不過，信義房屋專家認為，應檢視廟宇是否會帶來空汙、噪音等問題才能下定論，畢竟嫌惡設施因人而異、接受度不同。

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊「宮廟真的沒辦法搬走嗎」，文中表示，如果能讓建地上的宮廟搬走，他覺得不管要多少錢，建商都願意花。會這麼說的原因，是他在竹北市某處看到一個很奇妙的街景，有一間宮廟斜插在某個完工建案的前庭。

原PO說，雖然不知道是哪個建案，但以竹北房市的熱度，他認為應該是完銷了，「只是真的太突兀，是我的話不會買該建案，除非售價有反映抗性。」雖然日本也有小神社夾在建物中間的景象，但畢竟文化不同，他個人比較不想買在台灣的宮廟旁邊，「是因為請神容易送神難嗎，還是廟方就撐在那裡不想搬？或是法規不敢碰這？」

貼文引發討論，「宮廟比較早蓋還是你家比較早？如果宮廟比較早你是乞丐趕廟公」、「宮廟還ok，堂壇祠比較要擔心」、「比你早在那邊，你還想趕人，笑死」、「不過寺廟有分吵跟不吵的」、「有些重劃區一片平地就宮廟還好好的也很妙。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，嫌惡設施本就因人而異，如果價格夠便宜，一定有人願意接受這樣的物件。曾敬德也說，其實廟分很多種，民眾大多可接受土地公、玄天上帝等陽廟，也要看看該廟宇是否會常舉辦廟會，基本上小廟比較沒有影響，可以在周遭多觀察幾天。