自己住用不到2間廁所！大票卻「秒選2衛」　過來人爆冷汗點頭

▲示意圖，非本文當事人。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

坪數較小的兩房一衛，跟坪數大一點的兩房兩衛，會怎麼做選擇？近日有網友發文求助，「13-14坪的兩房一衛」與「16-17坪的兩房兩衛」，實際住起來中會有什麼差別？哪一種比較好脫手？話題引起其他網友熱論。

這位網友在PTT的home-sale板請益，「室內13-14兩房 16-17兩房兩衛 哪個好？」文中表示，室內13-14坪的兩房一衛，跟室內16-17坪的兩房兩衛，兩間都是川字型的單面採光格局，其中一間衛浴有開窗。原PO就說，平常自己住的話，其實不會用到兩間廁所，「兩者住起來會差很多嗎？未來哪個比較好脫手呢？」

看到貼文後，多數人都秒選「兩房兩衛」，「兩衛可分當兩間套房，買家也可以是母子或父女，畢竟現在不結婚或離婚，跟單親長輩住在一起的一堆」、「你現在不是一開始就兩衛的，會痛苦，有兩衛可攻可守」、「差沒多少直上2衛，客人來也方便」、「兩衛是我找房的第一個條件」、「有錢一定要兩衛，曾經忍到快挫賽很可怕。或是選1.5衛的，一定要有一個能上廁所。」

不過，就有網友表示，「一人住的話當然買一衛，次臥就是當書房」、「自己住兩衛幹嘛？除非養貓當貓砂間，也不是天天有人來作客」、「本人首購窮光蛋，兩衛太奢侈直接略過」、「一衛啦！不要被洗腦了。」

也有人中立指出，「坪數反應了總價，未來都有各自的客群，不用擔心脫手問題」、「差多少價格？」「看格局，有的兩衛格局會比較彆扭一點」、「經濟許可就兩衛，而多數剛需經濟不是太充裕，一衛有一衛的市場」、「15以下好像不好貸款，建議問一下銀行，一衛兩衛都各有客群。」